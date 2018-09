El anuncio que ofrece por 525 dólares un “estudio coqueto” con el baño dentro de la cocina

Un anuncio de alquiler de un estudio ubicado en una zona relativamente próspera de St.Louis, en Estados Unidos, se ha hecho viral por una característica cuanto menos llamativa: el baño se encuentra dentro de la cocina. Pero no en un habitáculo aparte, no. En la propia cocina.



El anuncio del alquiler del estudio apareció en varias webs, e incluso en Craiglist, junto a unas fotografías del inmueble: "Se alquila apartamento de 18 metros cuadrados con suelos de madera y un gran armario por 525$ por la zona de Tony West West End, en St. Louis".

Have to love the St. Louis housing market. Combo kitchen/bathroom, $525/month pic.twitter.com/T4TskfWxHD — Jarel Loveless (@jarelloveless) 1 de septiembre de 2018

Hasta el momento, la oferta no pintaba mal para la zona que era y teniendo en cuenta la media de alquileres de esta. Sin embargo, las fotografías no dejaban lugar a posibles engaños: el baño literalmente estaba dentro de la cocina. El ancho del inodoro es el que separa la encimera de la cocina con la bañera.



Los usuarios de redes sociales no pudieron evitar compartir la oferta y el anuncio se hizo viral.



A pesar del inusual diseño, y contra todo pronóstico, Harold Karabell, de la inmobiliaria SF Shannon Real Estate Management, confirmó que el apartamento consiguió inquilino y que éste se encuentra muy a gusto con él.



Así mismo, Karabell dijo a St. Louis Post-Dispatch que, a pesar de su configuración inusual, el estudio es "legítimo" y "ha aprobado todas las inspecciones de la ciudad”.



El edificio de 111 años de antigüedad originalmente albergaba 12 apartamentos de lujo. Karabell cuenta que, con la Gran Depresión, se tuvieron que rehacer en 50 pequeños miniapartamentos, siendo el estudio el más pequeño de todos.