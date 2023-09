Antonio Pagudo asegura que vive ahora uno de los momentos más dulces de su vida

MADRID, 13 (CHANCE)

Hace unos días nos encontrábamos con Antonio Pagudo en el estreno de 'El cuco' y nos confesaba estar en uno de sus mejores momentos personales. Con ganas de entrar en rutina, el actor nos comentaba que "tenemos un producto maravilloso que es la comedia de 'Los errores' de William Shakespeare dirigida por Andrés Lima con Pepón Nieto, Fernando Soto, Rulo Pardo, Esteban Garrido y vamos a estar en octubre en el Canal, dos semanas a ofrecer nuestra fiesta, porque es una fiesta".

A la hora de hablar de los temas más actuales, el actor no dudaba en criticar a Luis Rubiales por la tardanza que ha tenido a la hora de dimitir: "no es de la forma que me hubiera gustado, tenía que haber sido antes y de otras formas y ya está" y opina que debería haberlo dicho en español: "He escuchado que ha dado una entrevista a un medio extranjero y que lo ha dicho en inglés para que no lo entendamos bien y nada... Ya lo explicará, supongo".

Antonio se alegra de que se haya dado importancia al testimonio de Jenni Hermoso: "Sí, lo importante es eso: que están cambiando las formas de pensar y que tenía que suceder esto. Es bueno para todos" y manda un mensaje a todos aquellos que siguen defendiendo a Rubiales: "Para todos, para que también, el que no lo haya entendido todavía, que lo vaya pillando. A ver si lo vamos pillando ya de una vez".

En cuanto al estado de salud de José Luis Gil, que parece que va mejorando poco a poco, el actor nos confiesa que se alegra muchísimo: "Pues mira, genial, son las mejores noticias que se pueden recibir" y se deshace en halagos hablando de él: "Muchísimas ganas ya de tener muy buenas noticias y disfrutar. Lo que te digo siempre: Un maestro, un amor y todo lo mejor para él".

Antonio está viviendo uno de sus mejores momentos personales ya que "estoy compaginándolo todo y ahora mismo estoy en un concierto con mis hijos, que esto de gira por ahí" por eso lo define como "un momento dulce. Morenito, además, de todo".

Y precisamente sobre la paternidad, Antonio nos desvela el terror que se le despertó como padre con las piruletas: "tenía pavor a que corrieran mis hijos con chupa chups en la boca porque no sé quién me metió la imagen de que se podían caer de boca y tragarse el palo y que se le quedara clavado a la garganta... le parto así el palo y lloran. Ahora me he convertido yo en el malo de la película. Voy por ahí rompiéndole el palo a los chupa chups de los niños".