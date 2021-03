Esto es lo que decía Irene Lozano de Toni Cantó: ahora serán rivales en las elecciones madrileñas

La intensa jornada política que se ha vivido este miércoles en la política española, donde todos los esfuerzos están puestos en las elecciones autonómicas de Madrid, ha dejado una anécdota política precisamente entre dos de los que han protagonizado varios titulares en las últimas horas.

En concreto, hablamos de Irene Lozano y Toni Cantó. La primera ha ejercido como secretaria de Estado para el Deporte, en el que ha ejercido el Consejo Superior de Deportes (CSD), mientras que el segundo ha sido hasta hace escasos días portavoz de la formación naranja en las Cortes Valencianas.





La marcha de Toni Cantó de Ciudadanos

El anuncio que el último ha hecho público ha sido el que más ha llamado la atención. Cantó había sido hasta ahora miembro de la formación naranja, pero el no estar convencido con la estrategia que estaba llevando a cabo su presidenta, Inés Arrimadas, ha hecho que tras la última reunión del Comité Nacional haya abandonado la formación.

"Estoy cabreado, triste, jodido... permitidme que no hable, porque me arrepentiré", decía a los medios a la salida de la reunión de la dirección del partido, en el que había pedido la dimisión de Arrimadastras la moción de censura fallida en Murcia. "Hay que asumir responsabilidades y ellos no lo están haciendo", decía al respecto.









Me he reunido con el equipo de @IdiazAyuso para conversar sobre la posibilidad de apoyar el proyecto de unión del centro derecha de @pablocasado_ en Madrid.



Es esencial que esta comunidad siga siendo ejemplo de libertad en Europa y motor económico de España. — Toni Cantó (@Tonicanto1) March 24, 2021





Diez días después de que diera a entender que iba a abandonar la política de forma definitiva, este miércoles el hasta ahora portavoz en la Comunidad Valenciana por Ciudadanos ha anunciado su incorporación, en calidad de independiente, a las listas de Isabel Díaz Ayuso para el próximo 4 de mayo. Una decisión que habría sido planteada por el secretario general de la organización, Teodoro García Egea, con la aprobación de la presidenta regional.





La anécdota de Irene Lozano y Toni Cantó que da un giro al 4-M

Sin embargo, lo que es verdaderamente llamativo es la anécdota que esconden en su pasado tanto Irene Lozano como Toni Cantó. Ambos han sido compañeros durante muchos años en las listas de Unión, Progreso y Democracia y uno de lo comentarios, que hace ahora siete años publicó Lozano, puede dar precisamente un giro a la campaña de las elecciones madrileñas, que ya de por sí vienen agitadas.









Feliz de contar con @Tonicanto1 en la candidatura de @RenovadoresUPyD

Ya estamos todos!! pic.twitter.com/cZzaZP3TjF — Irene Lozano (@lozanoirene) June 19, 2015





"Feliz de contar con @Tonicanto1 en la candidatura de @RenovadoresUPyD. Ya estamos todos!!", señalaba Lozano el 19 de junio de 2015 a golpe de tuit.

Tras los anuncios que ambos protagonistas han hecho este miércoles, Irene Lozano ha dado en el clavo, ya que ambos van a estar en esta campaña, pero a diferencia de lo que ocurría hace años, ahora van a estarlo en diferentes partidos políticos. Mientras Cantó ha fichado por PP, Irene Lozano está con el PSOE.

De momento las encuestas posicionan mejor a los primeros, mientras que los segundos incrementan de votos ligeramente, aunque una suma de fuerzas progresistas no sería suficiente como para que Ángel Gabilondo pueda ser presidente la próxima legislatura, que finalizará en 2023.

