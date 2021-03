La trayectoria de Toni Cantó: el actor que ha tenido diversos papeles en la política española

En política se suele decir aquello de que el pasado siempre vuelve. Este martes, Toni Cantó se ha incorporado a las listas electoral del Partido Popular de Madrid para acudir junto a Isabel Díaz Ayuso a unos comicios que se presentan en clave plebiscitaria. "Comunismo o libertad", defiende el eslogan de los populares. Cantó, aseguran fuentes de Génova a la cadena COPE, ha elegido la segunda opción.

Sin embargo, su incorporación a estas listas se produce después de que el mismo candidato dejase la formación de Inés Arrimadas después de que su formación optase, vía moción de censura, con romper el acuerdo que el partido tenía suscrito con el PP en Murcia. Un hecho, que sumado a los batacazos electorales que ha sufrido la formación en los últimos meses, donde se han quedado sin prácticamente representación en Galicia, Euskadi y Cataluña, ha hecho que Ciudadanos viva una crisis interna como la del 2019, con la salida de Albert Rivera de la política.

Los puntos en común de la salida de UPyD y Ciudadanos

Esta historia, sin embargo, no es nueva para Toni Cantó (Valéncia, 1965). Es la misma que llevó a cabo en su primera etapa como representante político, entonces bajo las siglas de Unión, Progreso y Democracia (UPyD). En 2015, en un hotel de su ciudad natal, el actor, anunciaba que dejaba el partido de Rosa Díez después de que no saliera adelante su propuesta de ir juntos con Ciudadanos a las elecciones autonómicas de mayo del 2015. Fusión que también había defendido para el 4-M con el PP. Ambas, no en vano, han provocado que Cantó dejase el partido con el que acudía a los comicios.

En aquel momento, cuando Cantó todavía era parte de las listas de UPyD, Ciudadanos era un simple peón para el PP, pero meses después conseguiría poner en jaque el tablero político del espectro de centro derecha. Y a ese barco se quiso sumar Cantó, aunque tras su dimisión negase que fuese a concurrir con la formación naranja. "La única carrera que me planteo es la de volver al teatro", dijo al salir de UPyD. "Lo único que me planteo ahora es llamar a mi representante para ver si puedo empezar a trabajar en o mío dentro de poco. Estoy cabreado, triste y jodido", decía a su salida de la Ejecutiva de Ciudadanos el pasado lunes, cuando anunció su marcha de la formación naranja. 10 días después, en una maniobra ideada por la mano derecha de Pablo Casado, Teo García Egea, se incorpora en calidad de independiente a las listas del PP.

Toni Cantó, el político 'camaleón'

En menos de diez años, Toni Cantó ha logrado pasar por tantas formaciones políticas que en su última aparición televisiva con Arturo Valls le pusieron debajo de la máscara de un camaleón. De esos que cambian de color. Su faceta como actor, profesión a la que se ha dedicado desde su juventud y que ha tenido papeles reseñables en series como 'Siete vidas' y 'Amar es para Siempre' consiguió que se ganara la simpatía de muchos ciudadanos y una popularidad que le han llevado al escaño. Primero en el Congreso, y después en las Cortes Valencianas. Es uno de los pocos políticos que han comenzado su andadura con un partido político en la Cámara Baja.

A diferencia de lo que ocurriera con UPyD, en Ciudadanos ha tenido un papel relevante en su comunidad autónoma, donde ha sido el cabeza de cartel y ha conseguido incrementar el papel de su formación hasta los 18 escaños en un momento en el que Ciudadanos aspiraba a liderar el espectro del centro derecha. Es aquí donde principalmente ha destacado más, donde ha tenido una relación dispar con el Gobierno de Puig. Ha llegado desde tenderle la mano a lanzar graves acusaciones. Ahora, dejada atrás su comunidad y una vez hechas las maletas para Madrid, la incorporación de Cantó al equipo de Ayuso va a subir, sin duda, aún más el volumen de estas elecciones. Y ojo a navegantes, porque una de las peculiaridades de los camaleones, es que los más brillantes son los más fuertes.