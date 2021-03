Génova incorpora a Toni Cantó como independiente en la lista de Díaz Ayuso para las elecciones del 4-M

Nuevo movimiento de ficha en el tablero político. El exportavoz de Ciudadanos en las Cortes valencianas, Toni Cantó, formará parte de la candidatura de la popular Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. Lo hará como independiente y no bajo las siglas populares como matrícula, y tan solo nueve días después de anunciar que dejaba las filas del partido de Inés Arrimadas. No solo dijo que dejaba el partido, sino también la política, y no descartaba volver a dedicarse a su carrera como actor. Un fichaje que el Partido Popular ha anunciado minutos después de que el exdirigente naranja hiciera público que barajaba esta posibilidad.

"Me he reunido con el equipo de Isabel Díaz Ayuso para conversar sobre la posibilidad de apoyar el proyecto de unión del centro derecha de Pablo Casado en Madrid. Es esencial que esta comunidad siga siendo ejemplo de libertad en Europa y motor económico de España", ha escrito el propio Cantó en su cuenta personal de Twitter.

Me he reunido con el equipo de @IdiazAyuso para conversar sobre la posibilidad de apoyar el proyecto de unión del centro derecha de @pablocasado_ en Madrid.



Es esencial que esta comunidad siga siendo ejemplo de libertad en Europa y motor económico de España. — Toni Cantó (@Tonicanto1) March 24, 2021

La dirección nacional de Pablo Casado ha enmarcado la incorporación de Toni Cantó en la decisión de los populares de abrir sus puertas a simpatizantes, afiliados y cargos de la formación naranja. Una oferta que se produjo tras la moción de censura presentada por Ciudadanos y el PSOE en la Región de Murcia.

Porque, en todo momento, la noticia solo ha sido oficializada y solemnizada por Génova, por la propia dirección nacional, el núcleo duro. Sol, por otro lado, no ha confirmado esta incorporación anunciada directamente por Génova. Ni una sola palabra desde la sede de la Comunidad de Madrid ni de la popular Díaz Ayuso.

El mensaje también ha sido apuntalado por la cuenta del PP en esta comunidad, aunque teledirigido por Génova. “Bienvenido, Toni Canto, al proyecto de libertad de la Comunidad de Madrid. Gracias por dar el paso y unirte a la candidatura del PP de Madrid, encabezada por Isabel Díaz Ayuso. Entre socialismo y libertad, Cantó también apuesta por libertad”, ha publicado la cuenta oficial popular en la Comunidad de Madrid.

De hecho, Sol sigue la misma línea que Toni Canto, se remite al tuit que ha publicado en su cuenta y no valida, al menos por ahora, la noticia que ha anunciado con clarines y timbales la sede nacional popular. Es más, Díaz Ayuso no ha estado presente en esta reunión, tan solo su equipo con el ex de Ciudadanos.

La no confirmación por parte de la Comunidad de Madrid se ha interpretado como que el movimiento ha podido generar cierta tensión con Génova. Esas discrepancias podrían basarse en la importancia que se le quiere dar a Cantó en las listas. Incluso Díaz Ayuso anunció que no tenía previsto hacer grandes cambios en su candidatura electoral.

Hay quienes atribuyen el fichaje directamente a Teodoro García Egea. El secretario general del PP, después de las maniobras en Murcia y todo el terremoto político generado, compareció ante los medios y dijo, precisamente, que su partido abría las puertas a todos aquellos dirigentes o militantes de Ciudadanos que se hubieran sentido defraudados. Los mismos argumentos que ahora vuelve a esgrimir la dirección nacional popular.