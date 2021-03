De ancianos centenarios a niños fallecidos: el último lío de Sanidad con las cifras del coronavirus

Hace unas semanas, 'The Lancet' publicó un artículo que hizo saltar todas las alarmas en nuestro país. Según la publicación de divulgación científica, España era el país con mayor mortalidad infantil a causa de la covid-19 con una cifra de 0,64 fallecidos a causa del virus por cada 100.000 menores de entre cero y nueve años y de 0,53 en aquellos con edades comprendidas entre los diez y los diecinueve.

Según 'The Lancet', en España se habían notificado un total de 54 fallecidos con menos de diecinueve años, una cifra realmente elevada en comparación con los datos de otros países. No obstante y casi de forma inmediata, la Sociedad Española de Infectología Pediátrica (SEIP) explicó en un comunicado oficial que las cifras no eran correctas.

"Estamos realizando un registro de pacientes pediátricos atendidos en España con infección por SARS-CoV-2 y sus complicaciones", indicaron los pediatras. "Hasta la fecha estos registros han incluido hasta siete pacientes fallecidos. Por lo tanto, la cifra incluida en el artículo parece errónea".

"Estos datos se han puesto en conocimiento de las autoridades. La experiencia de los pediatras a cargo de estos niños en los hospitales sugiere que los datos están sobredimensionados", asegura el SEIP. No obstante, tal y como indican, "los errores en los datos de mortalidad en España no modifican la conclusión del artículo" y se refieren especialmente a que los menores no parecen sufrir las consecuencias más graves de la pandemia, haciendo alusión de forma implícita a la mortalidad.

Sanidad atribuye el error a las comunidades autónomas

Tras publicarse el artículo de 'The Lancet', el Ministerio de Sanidad reconoció el error de estas cifras y atribuyó esta confusión a las comunidades. De hecho, tal y como han asegurado varias fuentes al diario ABC, el Sanidad alegó que "algunas comunidades autónomas cometieron errores al incorporar datos de menores, pero ya se ha procedido a su revisión para corregirlo."

No obstante, el Ministerio no ha dado más información del por qué se han podido producir estos errores. Han sido precisamente los pediatras quienes han dado las explicaciones oportunas que podrían dar por concluido el asunto. De hecho, el pediatra de Urgencias en el Hospital Universitario Niño Jesús de Madrid, David Andina, recogió en un hilo de Twitter algunos de los motivos que podrían haber desencadenado en este error.

"La única explicación verosímil que he recibido es que algunos sistemas de registro de casos impiden incluir directamente pacientes de más de 100 años, y por lo tanto si un paciente de 102 años fallece, en el registro cuenta como que tiene dos años. Uno de 107 como si tuviese siete", asegura el pediatra.

4) La única explicación verosímil que he recibido es que algunos sistemas de registro de casos impiden incluir directamente pacientes de más de 100 años y por lo tanto si un paciente de 102 años fallece en el registro cuenta como que tiene 2 años. Uno de 107 como si tuviese 7... — david andina (@daandina) March 13, 2021

El pediatra de Urgencias, sin embargo, ha reprochado que no se haya prestado más atencicón a estos sistemas de registro: "Si los datos no se revisan pueden contener errores. Errores que en una revista de prestigio internacional nos sitúan con una mortalidad por covid-19 en población pediátrica mucho más alta de lo esperada. Y así estamos, un año después".