El análisis de la red climática ayuda a localizar las regiones con mayor riesgo de fenómenos meteorológicos extremos

El cambio climático y el rápido aumento de la frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos en todo el planeta, como incendios forestales e inundaciones, refuerzan la realidad de que estos fenómenos no sólo no son aleatorios, sino que están interconectados. El comportamiento interconectado del clima, o teleconexiones, no es un campo bien comprendido, pero será necesario para comprender plenamente cómo funciona nuestro sistema climático.

Ahora, un equipo de investigadores afiliados a la Universidad Normal de Pekín y a la Universidad de Correos y Telecomunicaciones de Pekín, en China, y al Instituto Potsdam de Investigación del Impacto Climático, en Alemania, describe en la revista 'Chaos' un método de análisis de redes climáticas para explorar la intensidad, distribución y evolución de las teleconexiones.

"Las teleconexiones describen cómo los fenómenos climáticos de una parte del mundo pueden afectar al tiempo a miles de kilómetros de distancia --explica el coautor Jingfang Fan, de la Universidad Normal de Pekín y el Instituto de Investigación del Impacto Climático de Potsdam--. Piense en ello como un efecto dominó a escala global".

Y al mismo tiempo está el calentamiento global. "Dentro de sólo cinco años, es posible que veamos un aumento de las temperaturas hasta niveles sobre los que los científicos mundiales nos han estado advirtiendo --augura Fan--. Es como si el planeta tuviera una fiebre que no deja de empeorar".

Las redes climáticas son similares a los mapas en los que los puntos de datos se marcan como ubicaciones, y las conexiones entre ellos revelan similitudes.

El método de análisis de redes climáticas de los investigadores combina las direcciones y los patrones de distribución de las teleconexiones para evaluar su intensidad e identificar regiones sensibles a partir de datos diarios de temperatura global del aire en superficie. Su método se basa en algoritmos matemáticos y de procesamiento de datos avanzados para hallar perspectivas significativas.

"Nuestro trabajo ha descubierto patrones en los fenómenos climáticos impulsados principalmente por las ondas de Rossby atmosféricas, que son grandes ondas planetarias inerciales que se producen de forma natural en los fluidos en rotación y provocan movimientos en la atmósfera", resalta Fan.

El equipo identificó zonas muy afectadas por estos fenómenos interconectados, en regiones especialmente sensibles como el sureste de Australia y Sudáfrica.

Según destacan, un descubrimiento fascinante que hicieron es que estas interconexiones se están haciendo más fuertes con el tiempo, desde 1948 hasta 2021, posiblemente debido a una mezcla de cambio climático, actividades humanas y otros factores. El alcance y la intensidad del impacto de las teleconexiones han aumentado de forma más destacada en el hemisferio sur durante los últimos 37 años.

Este trabajo proporciona una nueva forma de medir y explorar las teleconexiones climáticas. Los investigadores tienen previsto utilizar estos conocimientos para determinar qué regiones pueden correr un mayor riesgo en el futuro y diseñar estrategias para hacer frente a estos retos.

"El siguiente paso es como la previsión meteorológica, pero con esteroides --comenta Fan--. Con lo que hemos aprendido, pensamos predecir cómo se desarrollarán y conectarán los fenómenos climáticos. Estamos estudiando a fondo por qué se producen estos fenómenos y cómo pueden estar relacionados los distintos "puntos de inflexión" de nuestro sistema climático".