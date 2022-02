Ana Torroja recibe el marquesado de Torroja ,¿qué es y por qué le corresponde?

La cantante Ana Torroja ha recibido el título de marquesa de Torroja, según la orden que publica este martes el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Tras el fallecimiento de su padre, José Antonio Torroja Cavanillas, Ana Torroja (Madrid, 1959) recibe el marquesado de Torroja, una distinción aristocrática que el dictador Francisco Franco otorgó a su abuelo paterno a título póstumo en 1961.

Así lo indica hoy el BOE que "de conformidad con lo previsto en el Real Decreto de 27 de mayo de 1912, este Ministerio, en nombre de S.M. el Rey, ha tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se expida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión como Marquesa de Torroja, a favor de doña Ana Torroja Fungairiño.

La madrileña, voz de éxitos intemporales como "Hoy no me puedo levantar", "Barco a Venus", "Mujer contra Mujer" o "Me cuesta tanto olvidarte", se convirtió en una estrella internacional junto a los hermanos Cano, trío que formó Mecano.

El trío anunció un largo retiro temporal al llegar los años 90 a causa de un problema de salud de Torroja, que perdió la voz. Recuperada, en 1997 publicó su primer disco en solitario y ha seguido concentrada en su carrera musical. En su último trabajo, "Mil razones", colaboró con jóvenes productores de electrónica como El Guincho, Alizz, Atica o Henry y Mike.