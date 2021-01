Ana Obregón 'atiza' a Sánchez e Illa por el estado de alarma: "¿Cuántos muertos más?"

Ana Obregón es uno de los personajes más destacados en nuestro país por su amplia y consolidada trayectoria televisiva. Además, es muy asidua a compartir sus inquietudes a través de redes sociales. En esta ocasión no ha dudado en criticar la gestión que está llevando a cabo el Gobierno de esta pandemia. Día tras día vemos un aumento considerable de casos, mientras las autonomías tratan de doblegar la curva con los medios que les otorga el Ejecutivo.

Una de las últimas peticiones de las CCAA fue modificar el estado de alarma para tener un cierto margen de decisión. Algo que no se les concedió. La bióloga, a través de su perfil de Instagram, ha denunciado este hecho: "Las comunidades piden modificar el estado de alarma. Los sanitarios y hospitales están al borde del colapso. ¿CUÁNTOS MUERTOS ESPAÑOLES MÁS NECESITÁIS?". Junto a esta crítica, citaba explícitamente a los perfiles de Pedro Sánchez y Salvador Illa en esta red social.

De esta forma, Ana Obregón ha 'atizado' al Gobierno reprochándoles su manera de adoptar decisiones, dada la presión hospitalaria que se está dando en la gran mayoría de las autonomías. Hay determinadas Unidades de Cuidados Intensivos que ya están viéndose colapsadas por la enorme demanda que están teniendo, fruto de la covid-19.

Así se produjo el momento más duro de Ana Obregón en las campanadas: "Siempre le mandaba un beso"

Ana, vestida con un blanco "de luto", quiso recordar a su hijo Aless en una noche tan especial, pero también tan difícil. Durante los quince minutos previos a las campanadas mostraba mucha entereza junto a su compañera Anne Igartiburu. Pero conforme el reloj se acercaba a la medianoche, Ana comenzaba a romperse.

Y la emoción le embargó cuando recordó que en años anteriores siempre le mandaba un beso a su hijo desde la Puerta del Sol. "Lo más importante en esta vida es dedicar tiempo y amor a las personas que quieres. Porque cuando te vas, es lo único que te llevas. Pero para dedicar ese tiempo y amor a las personas que quieres, tienes que tener a las personas que quieres contigo. Y para conseguir eso tenemos que ser responsables. Y los españoles, lo somos. "Si me perdona toda España: Cada año que he retransmitido las campanadas desde aquí he mandado un beso a mi hijo, que me veía desde casa. Este año no puede ser y con vuestro permiso, se lo mando", ha dicho