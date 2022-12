Cada vez es más frecuente recibir mensajes fraudulentos que aparentemente proceden de bancos, de Correos, o de compañías de telefonía móviles. Los cibercriminales no descansan y siguen haciéndose pasar por instituciones públicas y empresas conocidas para robarnos información y dinero. El último timo es hacerse pasar a través de un SMS por la Seguridad Social.

Como en la mayoría de los casos, la estafa empieza a partir de un mensaje de texto que el usuario recibe en su teléfono móvil y que, además, va acompañado de un enlace en que se le pide a la persona que pinche para poder realizar la operación. En este caso es la Seguridad Social la que está siendo suplantada. La estafa se produce mediante un mensaje de texto, más conocido como SMS, en el que te avisan de que "tu tarjeta sanitaria ha sido suspendida y se necesita solicitar una nueva para que el propietario de esta siga beneficiándose de la cobertura habitual", según informa la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI). Además, incluyen un enlace en el que supuestamente se puede realizar la gestión, pero a través del cual se quedan con tus datos bancarios.

Esto es lo que le pasa a tu cuerpo tras una noche sin dormir: "Hay estudios que aseguran que crece un 30%" La psicóloga Aurora García explica en La Linterna las consecuencias que tiene pasar una noche en vela y hacerlo de manera continuada Redacción Digital 20 dic 2022 - 22:07

¿Qué ocurre si haces 'click' en el enlace?

En primer lugar, te redirige a una web que parece la del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, pero que no lo es. Ahí te piden datos personales, tales como nombre, apellidos y fecha de nacimiento, y te redijeren a una nueva página.

En este punto, te solicitan tus datos postales, para supuestamente, enviarte de tu nueva tarjeta sanitaria. Una vez rellenos aparece una nueva pestaña con opciones de transporte mediante empresas de mensajería. Aparentemente, el pago es menor de cuatro euros, pero una vez rellenes los campos de tu tarjeta bancaria, se habrán quedado con tus datos.





¿Cómo debes actuar si has recibido este SMS fraudulento?

Si has recibido este SMS, lo más importante es no abrir el enlace. Si no lo has hecho, será suficiente con eliminar el mensaje de su bandeja de entrada. Si, por el contrario, has pulsado en el link y has dado tus datos, estos son los pasos que debes seguir, según recomienda la OSI. Primero, llama a tu banco, cuéntales lo ocurrido y bloquea tu tarjeta bancaria. Además, captura el SMS y la web a la que te ha llevado para tenerlos en caso de tener que poner una denuncia.

Pero la solución no acaba aquí, a largo plazo, debes estar muy pendiente de los movimientos de tu cuenta bancaria, por si los estafadores han sido más rápidos que tú y consiguen hacer algún pago con tu tarjeta. Junto a esto, búscate a ti mismo para asegurarte de que no están usando tus datos, recuerda que también los has facilitado.