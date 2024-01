Alejandra Rubio reacciona al blog de su madre

MADRID, 31 (CHANCE)

Terelu Campos ha hablado de Alejandra Rubio en su blog semanal de la revista Lecturas y ha asegurado que "sería el mayor fracaso de mi vida" que su hija se sentase en un futuro en un plató de televisión a hablar de ella o de su padre en términos negativos. Una confesión que se produce después de que estas semanas hayamos escuchado a varios rostros conocidos hablar de la situación familiar que les ha tocado vivir.

Esta tarde, Alejandra ha escuchado lo que su madre ha escrito de ella este miércoles y ha dejado claro que "siempre le digo que no hable mucho de mí, pero al final me tiene que tocar porque soy su hija". Y es que, no quiere que se hable de temas familiares porque "lo paso mal, me da mucha vergüenza".

Eso sí, ha confesado que el blog de su madre le parece "hablar de algo que no va a pasar" porque "nunca me sentaría en un plató a hablar mal de mis padres" y además, Terelu "sabe que no va a pasar, me parece algo innecesario porque sabe que no va a pasar".

Alejandra entiende que su madre "hace un blog semanal contando su vida, en algún momento me tiene que tocar porque soy su vida", pero puede estar tranquila porque no se le pasaría por la mente dar una entrevista hablando negativamente de sus padres: "Se me caería la cara de vergüenza, a parte de que no tengo nada malo que decir de ellos".

Además, la colaboradora de televisión ha asegurado que si en algún momento tiene algo que discutir con sus padres, lo hace en la intimidad de su casa y no de forma pública porque así entiende ella que se deben de hacer las cosas: "Yo lo que tengo que decir lo digo en mi casa".