Aitana, pillada de lo más cómplice con el modelo Biel Juste en Costa Rica

MADRID, 15 (CHANCE)

Mes y medio después de que Sebastián Yatra confirmase su ruptura tras un año de discreta relación, Aitana Ocaña podría estar de nuevo ilusionada. Si 2024 comenzaba con rumores de idilio con el también cantante Shawn Mendes tras coincidir de vacaciones en Costa Rica -a pesar de que no hubo pruebas gráficas de que estuviesen en el mismo sitio- ahora se le relaciona con otro guapísimo joven que no es el ex de Camila Cabello.

Se trata del modelo y empresario catalán Biel Juste, que a sus 26 años uno de los rostros españoles más exitosos del momento en las pasarelas internacionales y su melena rubia, sus ojos azules y su cuerpo de infarto no deja de protagonizar campañas publicitarias.

Y aunque ninguno se ha pronunciado por el momento sobre este posible romance, 'Socialité' ha mostrado un vídeo de redes sociales en el que se ve a Aitana y a Biel de lo más cómplices dentro de un local en Costa Rica, en el que al parecer habrían llamado la atención de todos los presentes por su actitud cercana, charlando a pocos centímetros de lo más sonrientes durante largo rato.

Ajena a los rumores de incipiente relación -o por lo menos tonteo- con el espectacular modelo, la artista ha regresado a la academia de 'Operación Triunfo' seis años después de su salto a la fama con el talent que ahora emite Prime Vídeo, y ha conquistado a todos los concursantes con su sencillez, su carisma y su simpatía.

Sin embargo, y fiel a su hermetismo con lo que a su vida privada se refiere, no ha dicho ni una sola palabra de Biel Juste, así que tan solo el tiempo -y algún avispado paparazzi- confirmarán o desmentirán su posible ilusión.