Ahorra mientras conduces: así podrás mantener tu coche fresco en verano sin afectar a tu depósito de gasolina

El verano ya está aquí y también las altas temperaturas. En este sentido, durante estos meses todos buscamos las mejores opciones para mantenernos "fresquitos", tanto en casa como en otros sitios como pueden ser los coches.

En esta opción, el aire acondicionado es la mejor opción para poder regular la temperatura mientras estamos en carretera, pero corremos el riesgo de que nuestro depósito de gasolina baje rápidamente. Por eso, existen algunas recomendaciones que son necesarias seguir para poder conseguir la ecuación 'comodidad y poco gasto'.

Uno de los principales consejos se tiene que aplicar cuando el coche esté parado. En este sentido, es necesario buscar una sombra o un sitio fresquito para que el vehículo pase el tiempo que tenga que estar estacionado. Así, una vez que tenga que ser utilizado, nos lo encontraremos en condiciones óptimas.

Ya una vez que el vehículo está en funcionamiento, es importante seguir las recomendaciones que Alfonso García, experto en motor, explicó hace unas semanas en 'Poniendo las calles', en una nueva edición del 'Tiempo del motor' junto a Carlos Moreno 'El Pulpo': "Lo primero para ahorrar combustible cuando se usa el aire acondicionado es fijar la temperatura adecuada, que debe ser entre los 20 y los 24 grados. Todo lo que sea bajar de los 20 grados puede hacer que el consumo de combustible se dispare y aumente hasta un 20 % más. Es decir, unos 2 euros más de media cada 100 kilómetros. Lo otro a tener en cuenta, importante también, es un correcto mantenimiento del sistema de aire acondicionado. Si no funciona de forma adecuada, el compresor va a tener que hacer un mayor esfuerzo, lo que supone más trabajo para mantener la temperatura interior, lo que aumentará el consumo de combustible entre un 5 y un 10%".

Si estás interesado en seguir todas las novedades del sector automovilístico, recuerda que cada lunes y miércoles, Alfonso García conecta con Carlos Moreno 'El Pulpo' para analizar la actualidad del mundo del motor. En este sentido, en una de las últimas ediciones, nuestro experto explicó dónde se encuentran las gasolineras más baratas en nuestro país.

Estos son algunos consejos que te pueden ayudar a no gastar demasiado combustible y a mantener tu vehículo en una temperatura adecuada. Aparte de la utilización del aire acondicionado, durante estos meses de calor, es recomendable, si se puede, conducir en las horas de menos calor y mantenernos hidratados. También es recomendable no quedarse mucho tiempo dentro del vehículo, ya que en caso de que esté parado el aire acondicionado no suele funcionar, corriendo el riesgo de sufrir un golpe de calor.