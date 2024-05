Agua.- PSOE C-LM replica al presidente de Murcia que "C-LM no quiere guerras del agua, sino justicia"

Critica el trasvase de 27 hectómetros cúbicos al Segura, que demuestra que hay que cambiar las reglas del trasvase por "injustas"

El secretario de Organización del PSOE en Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha replicado al presidente de Murcia, Fernando López Miras, que la región "no quiere guerras de agua, sino justicia".

De este modo ha reaccionado el número 'dos' de los socialistas castellanomanchegos después de que el jefe del Ejecutivo murciano, "en un foro del agua en su región, ha dicho que no se pueden permitir guerras del agua".

Gutiérrez ha reaccionado así tras las palabras de López Miras durante el Foro Abierto del Consejo del Agua celebrado en Murcia, donde ha señalado que el Gobierno central "debe sentar a todos los territorios para poner solución de una vez por todas al problema del agua", al tiempo que ha pedido financiación y nuevas infraestructuras, y el mantenimiento de las ya existentes, "como el trasvase Tajo-Segura".

"Quiero decir al presidente de la región de Murcia que no queremos guerras, que lo que queremos es justicia. Señores del Partido Popular, señor presidente de Murcia, si lo que ustedes quieren al decir que no se puede plantear guerras de agua es que Castilla-La Mancha se rinda, y que todo el agua que cae aquí termine en sus pantanos o en sus huertas, en nombre del Partido Socialista de Castilla-La Mancha le digo no".

Y es que Gutiérrez ha redundado en que se trata de una cuestión de "justicia", y que el agua de Castilla-La Mancha "satisfaga la necesidad de Castilla-La Mancha, del Tajo, del Guadiana, del Júcar o del Segura".

"En esa pelea no vamos a cesar, sea con la ayuda del Partido Popular de Castilla-La Mancha o sea, como hasta ahora, sin la ayuda del Partido Popular de Castilla-La Mancha", ha aseverado.

CRÍTICA AL NUEVO TRASVASE

De igual modo, el secretario de Organización del PSOE en Castilla-La Mancha ha criticado el nuevo trasvase de 27 hectómetros cúbicos al Segura, derivación que, a su entender, "demuestra que las reglas del trasvase son injustas y hay que cambiarlas".

"Vamos a luchar por activa, por pasiva y por perifrástica por cambiar las reglas de explotación del trasvase, por derogar los trasvases para regadío y, en todo caso, seguir siendo, como mucho, solidarios en materia de abastecimiento humano. Es decir, agua para beber", ha apuntado Gutiérrez que ha denunciado que "cada vez que cae un poco de agua en Castilla-La Mancha se abran compuertas del trasvase para que se vaya a Murcia".

"Es necesario que los dirigentes del Partido Popular de Génova, del Levante y de Castilla-La Mancha vengan hoy a Toledo o a Talavera y crucen de orilla a orilla el río Tajo para comprobar que, a pesar de las lluvias, se puede cruzar de orilla a orilla andando sin que se mojen las rodillas".

Así las cosas, y pese a admitir que las actuales derivaciones de agua al Levante son inferiores a las que se producían en la "etapa de Rajoy y Cospedal", ha sostenido que al Tajo "no se le puede seguir llamando río mientras no se cambien las reglas de explotación del trasvase".