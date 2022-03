¿Afecta la primavera a la salud de nuestras mascotas? Estos son los peligros que hay que vigilar

Oficialmente ya estamos en primavera desde el pasado 27 de marzo. Esta estación es conocida por la floración, los campos verdes, el cambio de tiempo, los días cada vez más largos, etc. Pero también es la época de las alergias y otras molestias por las que muchas personas la aborrecen. No obstante, no somos el único ser vivo que se ve afectado por la primavera, nuestras propias mascotas también padecen cambios como la muda del pelo. Sin embargo, pueden sufrir riesgos bastante preocupantes asociados con este momento del año y seguramente, la mayoría de los dueños no son conscientes de ello. Por eso, aquí expondremos algunos de los peligros que hay que vigilar para mantener un buen estado de salud de nuestros compañeros peludos.

Orugas procesionarias

Estamos en el momento en el que aparece la oruga procesionaria, un gran peligro para nuestros perros. Suelen durar unas dos semanas, pero, en ocasiones están durante toda la primavera. Debido al cambio climático, estos insectos ya no se encuentran solo en el sur, por lo que debemos estar atentos cuando paseemos por el campo o el parque con nuestro can. Las zonas donde predominan los pinos son los lugares en los que más procesionarias podemos encontrar. Algunos parques tienen puestas trampas en los árboles para que no lleguen hasta el suelo, pero es imposible mantenerlas todas bajo control.

Estas orugas tienen unos pelos urticantes, que si entran en contacto con nuestra mascota, puede provocarle una reacción alérgica grave, e incluso la muerte. Normalmente, los perros suelen tener el contacto con los pelos de las orugas en la lengua o la nariz, ya que van olfateando el suelo. Como resultado, puede derivar en una necrosis.

Alergias estacionales

Tanto los perros como los gatos pueden sufrir las mismas alergias que los humanos. La alergia es una respuesta que produce nuestro sistema inmunológico frente a sustancias que considera como peligrosas (aunque sean inofensivas). Los perros son los los que se encuentran más expuestos a los alérgenos del ambiente, ya que salen a la calle con frecuencia. No obstante, un 44% de los dueños no son conscientes de las alergias que pueden padecer sus animales. Aunque los síntomas varían, los más comunes son:

Rinitis.

Estornudos.

Exceso de lágrimas en los ojos.

Lamer en exceso una misma zona.

Pérdida de pelo.

Aparición de erupciones.

Dermatitis atópica, es la alergia cutánea más frecuente. Afecta hasta a un 15% de los perros. Se trata de una respuesta inmunitaria excesiva debido a una hipersensibilidad a los alérgenos ambientales.

Pulgas, garrapatas y ácaros

Las pulgas están presentes durante todo el año, pero en primavera se multiplican. Al igual que ocurre con las garrapatas. Por ello, los veterinarios aconsejan el uso de collar o pipetas antiparasitos, además de las pastillas que combaten con los posibles parásitos internos (se deben administrar cada 3 meses). Al igual que con las alergias, los perros son más propensos a tener pulgas o garrapatas, ya que son los que salen de casa. No obstante, aunque no salgan del hogar, los conejos y los gatos también pueden atraer estos parásitos. Aunque les hayamos proporcionado los tratamientos contra los distintos tipos de parásitos, es recomendable revisar con frecuencia el pelaje de nuestro animal, ya que puede ser que alguna haya conseguido engancharse a sun piel, provocándole molestias o enfermedades más graves.

Leishmaniosis

La leishmaniosis se trata de una enfermedad grave y crónica que no tiene cura. Si no es tratada, puede llegar a causar la muerte de nuestro animal. Cada año, 40 mil perros son diagnosticados. La incidencia es mayor en primavera, ya que el mosquito que la transmite (flébotomo, muy presente en la región mediterránea) prolifera en esta época del año. La mejor manera de prevenir esta picadura es utilizando todos los productos antiparasitarios especiales y las vacunas (disponibles a partir de que el animal tenga 6 meses). Los expertos recalcan que hay que estar atentos y ante los primeros síntomas, acudamos a la clínica veterinaria para que puedan ponerle un tratamiento de inmediato. Los síntomas que podemos observar son: