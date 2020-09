¿Admitirán los colegios solo a niños vacunados contra la COVID?

Ignoro si usted lector, que se ha interesado por este reportaje, está a favor de vacunarse contra las enfermedades infecciosas que pueden provocarnos la muerte o si es antivacunas. La intención no es entrometerme en el librepensamiento de aquellos que han decidido leer la noticia.

Partiendo de ese liberalismo y de que puede haber discrepancias sobre lo que escribo a continuación, recuerdo que las vacunas sirven para que nuestro sistema inmunológico luche contra las infecciones. "Para ello -nos recuerdan desde la OMS y UNICEF-, se introduce en el cuerpo la forma inactivada de un germen, sea una bacteria o un virus. Al estar inactivado, el germen no puede enfermarnos. Por el contrario, activa el sistema inmune de nuestro organismo y produce las defensas llamadas anticuerpos. En adelante, si en alguna ocasión vuelves a coger el virus, tu sistema inmunológico ya sabrá cómo combatirlo".

La población mundial lucha contra numerosas enfermedades, pero, sin duda, la que todos tenemos en la boca se llama COVID y la provoca un coronavirus del que ya pocos ignoran su nombre, el SARS-CoV-2. Contra él no tenemos vacuna. Aún. Porque hay 164 vacunas experimentales contra este virus detectado por primera vez en el mes de noviembre de 2019 en la localidad china de Wuhan. Entre esos 164 proyectos, 12 cuentan con participación española y ya hay 190 voluntarios de entre 18 y 65 años que están colaborando en el ensayo clínico de la vacuna desarrollada por Janssen, filial de Johnson & Johnson que ha entrado en la Fase 2, tras haber pasado con gran éxito la Fase 1. La duración del ensayo será de dos meses y, una vez finalice ese el periodo, se pasará a la última y definitiva fase, la 3.

Después de estos ocho meses tan complicados del 2020 que llevamos vividos, la esperanza de que exista una vacuna antes de que acabe el año, en tres meses, cuando lo normal es que la investigación científica dure lustros -en algunos casos más de una década-, ha abierto senderos de esperanza ante la posibilidad de recuperar la vida como la entendíamos antes de que comenzara la pesadilla en la que todo el mundo está inmerso.

Cuando esa vacuna sea eficaz para todos, sin duda, será primordial vacunar a nuestros niños porque, como afirma la doctora Shannon McDonald, "las vacunas son la mejor forma de proteger a nuestros hijos de enfermedades".

Las incertidumbres de la vuelta al cole

Estados Unidos, China, Rusia y Reino Unido se han metido de lleno en la que es la nueva carrera mundial por ser el número uno. Ahora consiste en alzarse con el primer puesto al conseguir la vacuna que proteja a la población contra el coronavirus. La parte positiva de este "enfrentamiento científico" es que el resultado, la vacuna, verá la luz antes mucho antes de lo que suele durar una investigación de este tipo.

Con la vacuna también perderemos ciertos miedos que nos atemorizan ante el enemigo invisible. Si voy a mi puesto de trabajo, ¿me contagiaré en el autobús o en el metro? Y la vuelta al cole de nuestros niños, ¿es segura?

En las últimas semanas se han escrito páginas y páginas sobre ambas cuestiones. Vamos a centrarnos en nuestros hijos. La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR), UNICEF y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han publicado desde hace meses guías para hacer segura la presencia de los niños en las aulas de los centros escolares de todo el planeta. Recomendaciones que, a falta de esa vacuna protectora, pasan por insistir en que se extremen estas medidas:

Proporcionar a los niños información sobre cómo protegerse: uso de mascarillas

Promover las mejores prácticas de lavado de manos y de higiene, y proporcionar materiales para la higiene

y de higiene, y proporcionar materiales para la higiene Limpiar y desinfectar los edificios escolares , especialmente las instalaciones de agua y saneamiento

, especialmente las instalaciones de agua y saneamiento Aumentar el flujo de aire y la ventilación

Vigilar la salud de los niños y evitar que vayan a la escuela si están enfermos

Toser o estornudar sobre un pañuelo de papel o en el codo, y evitar tocarse la cara, los ojos, la boca y la nariz

Alentar a los niños a hacer preguntas y expresar sus preocupaciones

¿Serán suficientes? Si se cumplen escrupulosamente puede que sí. Sin duda, la vuelta al cole, que ha comenzado en algunas comunidades autónomas esta semana, va a ser una prueba de fuego en el control de la enfermedad. El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebre, advirtió que abrir los colegios tenía sus riesgos porque todavía no se sabe con exactitud la transmisión y la gravedad del coronavirus en los niños.

Y cuando haya vacuna ¿podrán los colegios exigir que todos sus alumnos estén vacunados?

De momento es un gran incognita. Para ello debería haber regulación al respecto y no podemos olvidar que en España las vacunas no son obligatorias como sí ocurre en otros países. Pese al carácter voluntario, el 95% de los niños menores de 2 años cumplen con el calendario de vacunación, lo que supone que hay una gran cobertura contra las enfermedades que requieren de ellas.

Pero en un situación de crisis sanitaria como la actual, con una pandemia mundial, sí se podría obligar a que todos los niños -también los adultos-, nos vacunemos. Andrei Muchnik, responsable de la Organización Mundial de la Salud con los medios de comunicación, precisa a cope.es que, "las políticas de inmunización se deciden dentro del ámbito nacional. La orientación de la OMS tiene como objetivo demostrar el beneficio y la seguridad de las vacunas para la mayor aceptación posible de las mismas, en lugar de imponer requisitos obligatorios".

Volvemos a hacer la pregunta, esta vez al doctor Ángel Hernández Merino, miembro del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (AEP): ¿la vacunación será un requisito para que los niños puedan acudir a los centros escolares? "Es demasiado pronto para contestarla con fundamento. Sería preferible que no fuera un requisito obligado, pero todo dependerá del comportamiento de la pandemia en los próximos meses/años".

Afirma el doctor Hernández Merino a cope.es que "en los primeros meses, mientras persista la disponibilidad limitada de vacunas, probablemente, no serán un grupo diana a vacunarde forma prioritaria" porque subraya "los niños se infectan de forma parecida a los adultos, pero parecen enfermar claramente menos y con menos gravedad".

No podemos olvidar como señala el miembro del Comité Asesor de Vacunas que en los ensayos de investigación de las vacunas en curso en fases 1 y 2, "no han incluido a niños ni a mujeres gestantes. Los ensayos en fase 3 en curso, sí incluyen pequeños grupos de niños. Por lo tanto, no está claro si la aprobación de las vacunas que se investigan incluirá la indicación de uso en niños ni de qué edades".

Por todo ello, destaca el doctor Hernández Merino, se puede aventurar que los niños no recibirán las vacunas de la COVID-19 en una primera fase. En una segunda fase, podrían ser grupo diana de la vacunación si:

se mantiene la incidencia y gravedad de la pandemia elevadas

si se demuestra que los niños propagan o difunden la infección en la comunidad con facilidad (esto aún no está claro), ya que de ser fuente relevante de infección de personas de más edad y con factores de riesgo, su vacunación ayudaría a controlar el impacto de la pandemia en personas de mayor riesgo.

Sin duda, la vuelta a las aulas, que el curso escolar se inicie de forma presencial, también va a ayudar a saber qué papel juegan en la pandemia los más pequeños.