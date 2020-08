¿Cómo es la vacuna del coronavirus que va a probar España?

En la rueda de prensa que ha tenido lugar esta mañana, el ministro de Sanidad, Salvador Illa ha anunciado que en España se comenzará a probar una vacuna contra la Covid-19. Ha señalado que las primeras pruebas se van a empezar a realizar a 190 personas de entre 18 y 65 años. Este ensayo está previsto que comience a realizarse la semana que viene. Concretamente, las pruebas se realizarán de manera simultanea en tres paises europeos, entre los que se encuentran España, y también Alemania.

Esta prueba ha sido autorizada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Dicha prueba se llevará a cabo de manera voluntaria. El periodo previsto para el ensayo clínico comprende dos meses. Los hospitales que se van a encargar de acoger estos ensayos son La Pay y La Princesa, en Madrid, y el Marqués de Valdecilla, en la ciudad de Santander. Los voluntarios que quieran formar parte de este ensayo seran contactados la semana que viene.

Esta vacuna en concreto, está siendo desarrollada por Janssen, se trata de una filial de Johnson & Johnson. La vacuna desarrollada está en Fase 2, tras haber pasado con gran éxito la Fase 1. La duración del ensayo durará dos meses, tendrá resultados preliminares, y una vez que finalice el periodo de dos meses, se pasará a la última y definitiva fase, la Fase 3.

��EN DIRECTO:

Rueda de prensa de la ministra de @Defensagob, Margarita Robles, y el ministro de @sanidadgob, Salvador Illa, para informar sobre los rastreadores y las novedades en los ensayos clínicos de la vacuna del #COVID19. https://t.co/suph3ZXnsp — La Moncloa (@desdelamoncloa) August 28, 2020

VACUNA 'AD26.COV2-S'

La vacuna ha recibico el nombre de 'Ad26.COV2-S', como bien hemos señalado ha sido desarrollada por la compañía Johnson. Y como ha señalado el ministro de Sanidad, Salvador Illa en rueda de prensa, en este ensayo de Fase 2 se observará cómo calibrar la cantidad de dosis para generar la inmunidad, también se estudiará lo que viene siendo las diferencias entre administrar la vacuna en una o dos dosis, y el intervalo de tiempo que debería pasar entre dosis.

En palabras del ministro Illa: “Vamos a ir viendo en los próximos meses cómo esto evoluciona. No puedo aventurar nada, esto tiene su tiempo. Hay que hacerlo lo más rápidamente posible pero con seguridad. Estamos hablando de algunos meses”.

AUNQUE SEAMOS UNO DE LOS PAISES QUE PRUEBE LA VACUNA NO NOS FACILITA SU COMPRA

El hecho de que la primera vacuna se pruebe en España no le brinda privilegios de compra o adquisición de la misma, la única ventaja que tenemos es que tendremos más información sobre el farmaco en comparación con otros paises en los que no vayan a realizar los ensayos. El ministro Illa se ha encargado de subrayar este hecho afirmando que: “este ensayo clínico no facilita que tengamos más dosis -cuando estén disponibles-”. El ministro de Sanidad también ha querido destacor del “orgullo” que supone que España sea uno de los participantes de este estudio.

Al ministro le han preguntado que con qué empresas farmacéuticas está negociando España , a lo cual, el mistro ha respondido que: “este jueves se firmó el contrato definitivo con AtraZeneca, y esperamos el primer reparto para finales de diciembre”.