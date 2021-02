Adiós al vehículo propio: la tendencia del coche compartido o el carshering están en auge

Es importante diferenciar dos entornos de movilidad, la movilidad urbana - lo que sería el carshering, del verbo inglés to share o compartir, que es el uso temporal de vehículos - y el coche compartido para viajes de largo trayecto.

Cada vez que tiene planeado un viaje, Bosco acude a la aplicación para publicarlo y ofertar un número de asientos vacíos. "Para mí es comodísimo, comparto gastos y siempre conozco gente nueva”, dice a COPE. Depende del viaje es un precio u otro, en función de la distacia, pero “siempre sorprende lo económico que es”. Además, los usuarios ahorran en seguro, taller o aparcamiento.

La aplicación que usa Bosco es Blablacar, una plataforma de coche compartido que cuenta con más de 6 millones de usuarios en España. En ella, los conductores añaden la información del viaje, pero el sistema facilita que los pasajeros soliciten que les recojan en puntos por los que el viaje vaya a pasar, sin que los conductores tengan que añadir manualmente estas ciudades de paso en las rutas. Y es que un solo coche compartido puede sustituir de 8 a 20 vehículos privados.

Florent Bannwarth, director de operaciones de BlaBlaCar para España y Portugal, explica a COPE que la distancia media por viaje es de 269 km (en 2019 fue 277) y durante 2020 se han conectado 6.585 localidades de las 8.131 que hay en España, lo que supone más del 80%.

Florent achaca el éxito de este tipo de plataformas a tres factores. El primero es el factor económico, el ahorro. En los últimos años ha crecido también el factor sostenibilidad. Una forma de optimizar recursos y de rellenar asientos vacíos ahorra una media de 1,6 millones de toneladas de CO2 al año. Y por último, una gran fuerza del coche compartido es el hecho de poder llegar a cualquier rincón de España.

Isabel sentía inseguridad por el funcionamiento de la aplicación y de cómo sería compartir coche. Ahora, no se mueve de otra forma. En España se cuenta con más de 29 millones de vehículos que circulan por sus carreteras. A finales de 2011 había casi 700.000 usuarios de coches compartidos en Europa. Ahora se calcula que hay alrededor de 15 millones.

Si necesitas moverte por la ciudad, plataformas como ZITY o SHARE NOW son el aliado perfecto. Para Belén, que vive en una ciudad grande, le parece “muy cómodo", "Cuando voy con prisa, reservo el coche a través de la aplicación, el más cercano que esté de mi casa y lo dejo donde necesite llegar y no me tengo que preocupar más”, explica. Más de medio millón de usuarios han optado por utilizar un tiempo concreto un vehículo en los dos últimos años.

David Bartolomé, director de SHARE NOW en España, dice a COPE que su objetivo es que “cuando el ciudadano necesite un coche, lo pueda tener a 5 minutos andando de donde esté". "Con nuestra aplicación sacas el móvil, ves donde hay un coche, lo reservas con un clic y ya lo puedes utilizar para ir a tu destino”, explica.

El mundo del automóvil está cambiando y cada vez son más los usuarios que apuestan por este tipo de plataformas.