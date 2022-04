Adiós a la recuperación: empresas zombis, menos empleo y más ERTE

El 70% de las empresas cree que el escenario económico se va a complicar más en los próximos meses, no tienen liquidez, se ahogan en impuestos y en el mejor de los casos aparcan sus planes de crecimiento y de contratación. Empresarios y expertos piden al Gobierno una modificación de sus pautas económicas.

Adiós a la recuperación

La impresión de que comenzaba la recuperación se ha desvanecido absolutamente. El efecto de la guerra de Ucrania con el aumento de costes de la energía y la crisis de suministros ha acabado con esa percepción. El escenario puede ser demoledor. La confianza empresarial ha caído en un 2,5%, cambiando así la tónica de los últimos 5 trimestres, y sin confianza no hay planes de expansión, no hay intención de crecimiento productivo ante unas perspectivas cuando menos inciertas. Al mismo tiempo la liquidez de las compañías se ha reducido en 17.000 millones según el Banco de España así que “las empresas van a aplazar sus planes de ampliación y ante la imposibilidad de poder subir precios a pesar de dispararse los gastos, prefieren reducir actividad para evitar pérdidas”, así dibuja la situación actual el profesor de economía en Comillas ICADE Emilio González.

Empresas zombies

Y en dos meses, a finales de junio termina la moratoria concursal, en ese momento si nada lo remedia se calcula que habrá 150.000 en suspensión de pagos. Pero la solución según Emilio González no es ampliar esa moratoria que será probablemente lo que haga el gobierno, tiene que cambiar su política impositiva y de gasto. Bajar los impuestos sobre electricidad e hidrocarburos que están haciendo mucho daño a las empresas, “ese sería el verdadero alivio”. Si se prorroga la moratoria se crearán lo que se llama “empresas zombies”, en situación de quiebra técnica, sus deudas superan sus ingresos.

Menos empleo y más ERTES

Es sin duda un parón a la recuperación del empleo, antes de esta crisis no se había recuperado todavía el nivel de empleo de 2019, de antes de la pandemia, y este retroceso “no va a tener un carácter tan temporal como con el coronavirus, porque muchas empresas pudieron recuperar con el fin del confinamiento, ahora va a ser más permanente porque afecta directamente a la estructura de costes de las empresas”. Y si no hay estabilidad empresarial la repercusión en el mercado de trabajo es inmediata “al ciudadano le afecta en el sentido de que se van a parar las contrataciones, - Dice Emilio González a COPE, puede haber más ERTES y despidos, es sin duda un parón a la recuperación del empleo”.

El imprescindible cambio de política económica

Así las cosas, se juzga imprescindible un cambio en la política de gasto y de impuestos del Gobierno. El elevadísimo gasto social es una rémora en la recuperación porque hay que seguir ingresando dinero en las arcas del Estado para mantenerlo y esos ingresos se consiguen via impuestos de tal manera que las empresas, especialmente Pymes y autónomos que conforman el 93 % del tejido económico se ahogan, la clase media no tiene liquidez y por tanto no consume, “lo lógico sería aplazar programas de gasto que no tienen incidencia en la actividad económica y en el bienestar de los ciudadanos, y obtener de ahí los recursos para rebajar los impuestos energéticos porque éstos si tienen un efecto directo sobre la actividad empresarial y el bienestar y sobre la recaudación del gobierno a medio y largo plazo”. La política cortoplacista del Ejecutivo es pan para hoy hambre para mañana.