La actriz Luna Fulgencio protagoniza un anuncio de Navidad en el que pide a los adultos que cuiden el planeta

MADRID, 27 (CHANCE)

Protagonista de la popular saga de películas 'Padre no hay más que uno' y 'A todo tren', la joven actriz Luna Fulgencio protagoniza ahora 'Portaos bien', la campaña navideña de Turrones Picó que lanza un mensaje sostenible a los adultos para que tomen conciencia y cuiden del planeta.

La historia arranca el 24 de diciembre donde tres amigos, liderados por Luna, van casa por casa para felicitar la Navidad y pedir un aguinaldo muy especial que llama la atención de las familias que le abren la puerta... Lejos de esperar una recompensa, lo que quieren estos niños es que los adultos "se porten bien con el entorno".

Además, Luna argumenta que si no cuidan el plantea contribuyen a la contaminación, a la deforestación y al cambio climático, provocando fenómenos meteorológicos extremos. La actriz conciencia, a su vez, que estos fenómenos alteran los ecosistemas y los hábitats disminuyendo la población de importantes polinizadores como las abejas, que son esenciales en la producción de alimentos como el turrón porque sin ellas no habría miel y sin miel, no podríamos disfrutar de uno de los dulces más típicos de la Navidad.

Detrás de esta iniciativa está Turrones Picó y la agencia de publicidad Siberia que llevan más de 4 años apostando por la sostenibilidad con campañas, concursos e iniciativas que abordan la necesidad de respetar el Medio Ambiente y cuidar a las abejas.

EL SPOT 'PORTAOS BIEN' VIENE ACOMPAÑADO DE UN ORIGINAL CONCURSO ESCOLAR

Este spot navideño, 'Portaos bien', es la pieza principal de la campaña navideña de esta marca de turrones, que se completa con un original concurso escolar de redacción en el que numerosos alumnos de primaria de toda España han escrito una carta a sus padres para pedirles que cuiden el planeta.

Unas acciones que todos deberíamos tener en cuenta como el ahorro de agua, la importancia de reciclar y reutilizar el plástico, el uso de medios de transporte sostenibles, la electricidad de bajo consumo y el "consumo fantasma" de los dispositivos electrónicos, el aislamiento térmico de las viviendas, huir de la fast fashion, evitar el desperdicio alimentario y respaldar las energías renovables etc.

LAS ABEJAS Y LA MIEL COMO INGREDIENTE ESENCIAL DEL TURRÓN

El turrón de Jijona esconde el secreto de la miel de las abejas como ingrediente esencial al que se le suma la calidad del resto de materias primas y las manos expertas del 'mestre torroner', quien se encarga de que la masa alcance su punto adecuado en el 'Boixet', una máquina con forma de mortero inventada en Jijona, la cuna del turrón.

Es precisamente en esta fase del proceso donde encontramos la diferencia entre el turrón de Alicante (el duro), y el de Jijona (el blando). Los dos tienen los mismos ingredientes (almendra, miel y azúcar), pero el de Alicante tiene las almendras a la vista, entre obleas y con el característico color blanco mientras que para el de Jijona se tritura esa mezcla y se remata con una cocción especial que se lleva a cabo en el 'Boixet'.

Entre todos los dulces, el turrón es el que tiene unas propiedades más saludables al tratarse de un producto cien por cien natural, con poca presencia de azúcar refinado y con grasas saludables, no saturadas.