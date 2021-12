2021: El año en el que la realidad superó a la ficción

El año 2021 ha estado marcado por la pandemia de la covid y por la vacunación masiva que ha permitido salvar miles de vidas. Durante este periodo España ha sufrido cuatro olas de contagios de coronavirus y finaliza el año con la esperanza de que la variante ómicron, menos letal que las anteriores, pueda hacer que se llegue al fin de la pandemia. Pero no todo ha sido covid este año. También se han producido acontecimientos históricos, numerosas crisis en distintos ámbitos, cambios políticos, conflictos internacionales o hazañas deportivas para recordar.

Un inicio de año sorprendente

El 6 de enero la población española se encontraba reunida celebrando la llegada de los Reyes Magos a los hogares. Este espíritu navideño se vio interrumpido por un sorprendente acontecimiento que copó las noticias de todos los medios de comunicación. Las elecciones a la Presidencia de Estados Unidos habían dado como vencedor a Joe Biden y los seguidores de Donald Trump se manifestaron por un supuesto fraude electoral que el propio ex presidente de EE.UU. difundía. La marcha se dirigió hacia el Capitolio, ya que en ese momento se estaba haciendo recuento de los votos para confirmar la victoria de Joe Biden. Los más radicales lograron sobrepasar la seguridad, irrumpieron en el Capitolio y recorrieron el interior del edificio durante unas tres horas jaleando que “Trump ganó”.





El mismo día que ocurría esto, en España se empezó a gestar un día histórico en el ámbito climático. Las precipitaciones comenzaron y las alertas con el paso de los días advertían de una gran nevada que iba a afectar gran parte de la península, sobre todo al centro. Este temporal de abundantes precipitaciones y bajas temperaturas recibió el nombre de Filomena y el 8 de enero en lugares como Madrid se empezó a formar un manto blanco de nieve que llegó hasta los 40 o 50 centímetros. La capital sufrió una nevada durante 30 horas que hizo que colapsasen los transportes y se provocaron numerosas incidencias. Esta tragedia contrastó con la felicidad que provocó en muchas personas una nevada en el centro de Madrid, que no se producía desde 1972. Pero Filomena no solo tuvo impacto en la capital, sino que también afectó a Castilla La-Mancha y el este peninsular.





Mientras ocurrían estos dos acontecimientos, la tercera ola de la pandemia de covid se estaba gestando y el 27 de enero se llegó al pico de la curva alcanzando una Incidencia Acumulada (IA) de 900 casos por cada 100.000 habitantes, el segundo pico más alto del año. La vacunación a los grupos poblacionales de mayor riesgo ya había iniciado, pero no dio tiempo a inmunizar a un sector amplio de la población y finalizó con aproximadamente 10.000 fallecidos por coronavirus, convirtiendo a enero de 2021 en el segundo mayor mes con más muertes por covid, solo después de abril de 2020. La pandemia remitió durante el segundo mes del año hasta que el 19 de febrero España se situó en riesgo medio con una IA de 294 casos.

Durante el mes de marzo continuaron bajando los contagios. La incidencia no subió de los 175 positivos diagnosticados y la economía española vio una pequeña luz con la reducción de casos y la aceleración del ritmo de vacunación a las personas de mayor riesgo con la covid. Pero en esta situación positiva, un contratiempo internacional amenazó la economía española de nuevo.

El Canal de Suez es uno de los puntos marítimos más importantes del comercio internacional, siendo la principal ruta de comercio marítimo mundial. Este canal artificial une el Mar Mediterráneo con el Mar Rojo y permitió reducir en gran medida el tiempo de transporte entre Occidente y Oriente. El 23 de marzo, el buque Ever Given de 400 metros de largo quedó encallado obstruyendo el paso por el canal. Los operarios de las instalaciones trabajaron día y noche para tratar de desatascarlo para que los barcos pudiesen volver a transitar, ya que las mercancías se estaban retrasando y se barajaba la posibilidad de desabastecimiento a los diferentes países y una posible subida de precios si los barcos no podían utilizar este canal y debían bordear el continente. Finalmente, seis días después del suceso se consiguió desencallar el buque Ever Given y el tráfico del canal volvió poco a poco a la normalidad.

El canal de Suez, en Egipto — una de las más transitadas rutas marítimas comerciales — está bloqueado luego de que el buque portacontenedores Ever Given, propiedad de la naviera Evergreen Group, con registro de bandera panameña, quedara atascado transversalmente. pic.twitter.com/xNkT5dYKKR — Informar (@Ipemar) March 24, 2021





La campaña de vacunación seguía su curso, pero el inicio de abril trajo un repunte de los casos y la amenaza de la cuarta ola de la pandemia. Sin embargo, este nuevo pico de casos de covid tuvo un impacto mucho menor con una IA de 235 positivos por cada 100.000 habitantes, mucho menor que olas anteriores, y el 10% de la población ya había recibido la vacuna.

En medio de esta cuarta ola de contagios, el 9 de abril llegaba desde Reino Unido la noticia de la muerte de Felipe de Edimburgo a los 99 años. El que había sido el marido de la reina Isabel II durante 73 años falleció en el Palacio de Windsor por muerte natural a causa de su avanzada edad. “Con profundo pesar, su majestad la Reina ha anunciado la muerte de su querido esposo”, rezaba el comunicado de la Familia Real de Reino Unido.

Las elecciones de la Comunidad de Madrid del 4M agitaron la política española

Durante este mes transcurrió la campaña electoral en la Comunidad de Madrid. Estas elecciones autonómicas tuvieron una repercusión a nivel nacional debido al adelanto electoral de Isabel Díaz Ayuso que supuso una crisis entre el Partido Popular y Ciudadanos y una declaración de intenciones de la candidata del PP al Gobierno de Pedro Sánchez al adelantarse a las mociones de censura que podían estar planeando PSOE y Ciudadanos en otras comunidades.

Además, uno de los fundadores de Podemos y vicepresidente por aquel entonces del Gobierno, Pablo Iglesias, dimitió para presentarse como candidato por Unidas Podemos a las elecciones madrileñas para tratar de salvar la deriva de la formación. Finalmente no lo consiguió y tras el fracaso electoral Pablo Iglesias decidió retirarse la política. Otro partido que sufrió un gran batacazo fue el PSOE, siendo superado como segunda fuerza más votada por Más Madrid.

En estas elecciones se consolidó la figura de Isabel Díaz Ayuso, quien arrasó en Madrid consiguiendo 65 escaños, casi el doble de los que poseía el Partido Popular, y convirtiéndose en la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero la victoria no solo le sirvió para gobernar en Madrid, sino para erigirse como la referencia de la derecha española, opacando al presidente del Partido Popular, Pablo Casado, quien había apostado por ella.





Este aumento del protagonismo con su oposición directa a Pedro Sánchez desde la Comunidad de Madrid hizo que poco a poco surgiesen los conflictos entre Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado. Se inició así una batalla pública dentro del partido entre estos dos líderes con sus correspondientes partidarios que debilitó al partido tras el auge de la formación popular tras la aplastante victoria del PP en la Comunidad de Madrid y que aún continúa.

Por otro lado, la aplastante victoria de Isabel Díaz Ayuso tuvo también otro resultado, el anuncio de Pablo Iglesias de que dejaba la política tras los malos resultados de Unidas Podemos con él como candidato. Esta situación dejó libre una vacante como líder de la revolución social que ocupó rápidamente Yolanda Díaz consagrándose como la referencia de la izquierda.

Llegó al Gobierno como miembro del Partido Comunista Español y comenzó el año siendo la ministra de Trabajo. Desde el primer momento se hizo notar y fue ganando protagonismo político, más aún cuando la figura de Pablo Iglesias desapareció. Fue nombrada vicepresidenta del Gobierno y con el paso de los meses se consolidó como una figura fuerte en la administración protagonizando enfrentamientos contra miembros de la coalición como la vicepresidenta y ministra de Economía Nadia Calviño. De esta manera, Yolanda Díaz se ha hecho un sitio en la izquierda española que quiere abarcar los sectores más extremos y también los más moderados que dominan los socialistas para tratar de ser la referencia del progresismo en la política española.

Una crisis migratoria y la llegada de la quinta ola

En el periodo de tiempo de campaña electoral y las elecciones de la Comunidad de Madrid, España vivió un conflicto internacional con Marruecos. El Gobierno de España ocultó la entrada irregular de Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, para tratarle de su enfermedad en un hospital de Logroño. Una vez descubierto, el Gobierno español argumentó que se debía a razones humanitarias, algo que no aceptó Marruecos, que lo consideró una decisión soberana y por la que aseguró habría consecuencias debido al conflicto que mantiene el Frente Polisario con Marruecos.

Estas represalias se vieron el 17 de mayo, cuando se produjo una crisis migratoria con la complicidad del Gobierno marroquí para permitir la entrada tanto por tierra como nadando bordeando el espigón de inmigrantes indocumentados a Ceuta. En total se calcula que llegaron más de 5.000 inmigrantes ilegales a España en un solo día y un total de 8.000 entre el 17 y el 18 de mayo, lo que supuso un hecho sin precedentes en la frontera con Marruecos.





Con la llegada de junio, las alertas sobre una nueva mutación de la covid comenzaron a saltar en España. La variante delta se detectó el 28 de abril en Andalucía, y pese a que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, afirmaba que no era preocupante en ese momento, el paso de los días confirmó que sí. Esta mutación tenía una capacidad transmisión de aproximadamente el doble que otras variantes, pero desde el Ministerio de Sanidad continuaban insistiendo en que no se debía tener “una preocupación excesiva”. De esta manera, la variante delta se acabó consolidando como la mutación dominante de la covid y generó la quinta ola de contagios, que tuvo su pico el 27 de julio con una IA de 702 casos por cada 100.000 habitantes.

Un verano plagado de deporte

En plena quinta ola de la pandemia en España, se vivió uno de los veranos más llamativos en el mundo del deporte. El medio a un repunte de casos en el verano de 2020 hizo que se aplazasen las competiciones deportivas y que coincidiesen en este año 2021 la Eurocopa y la Copa América de fútbol y los Juegos Olímpicos de Tokio.

La Selección española de fútbol llegaba a la Eurocopa con muchas dudas y la hinchada no parecía confiar mucho en que se lograra un buen papel. Los resultados no eran los mejores y el juego tampoco, pero el conjunto de Luis Enrique consiguió clasificarse para las eliminatorias. En los octavos de final se impusieron con suspense a Croacia en la prórroga y en cuartos de final pasaron de ronda en penaltis contra Suiza. En semifinales la Selección española se midió contra Italia en un partido igualado que acabó cayendo del lado de los italianos en penaltis. En la final, fue la Selección italiana quien levantó el trofeo de la Eurocopa después de 53 años sin ganar la competición.

Por otro lado, la Copa América se presentaba como posiblemente la última oportunidad de Leo Messi de conseguir un título con el combinado de su país, y el ex del Fútbol Club Barcelona no decepcionó. Argentina venció en la final de la Copa América a Brasil con un gol de Di María y Messi pudo levantar un trofeo con Argentina, siendo además el mejor jugador del torneo.

Pero lo más destacado del año en el mundo del deporte fue la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio. Pese a las dudas por la situación epidemiológica, la competición se celebró, un año después de lo previsto y con numerosas restricciones. En la cita olímpica, más allá de los logros deportivos, se pusieron de manifiesto cuestiones que están a la orden del día: Tom Dadley, campeón de salto de trampolín, anunció que era gay para apoyar al colectivo, Rauven Saunders, lanzadora de peso, consiguió la medalla de plata y en el podio cruzó los brazos en señal de apoyo a las personas oprimidas y Simon Biles tuvo que retirarse por problemas de salud mental.

En lo deportivo, España consiguió 17 medallas: tres oros, ocho platas y seis bronces. Entre estas medallas, destaca la que consiguió Adriana Cerezo, que con solo 17 años consiguió terminar segundo en la prueba de taekwondo de menos de 49 kilos. Además, la Selección española de baloncesto vivió el adiós a una pareja de hermanos histórica que anunciaban que dejaban el equipo: Pau Gasol y Marc Gasol.





Siguiendo con el mundo del deporte, aunque no en verano, el 12 de diciembre se resolvió uno de los mundiales de Fórmula 1 más apasionantes de la historia. Lewis Hamilton y Max Verstappen llegaban a la última carrera con los mismos puntos. El piloto inglés tenía todo de cara para ganar la carrera y conseguir su octavo mundial de F1, pero un accidente hizo que saliese a la pista el Safety Car, Max Verstappen cambiase sus neumáticos y en la última vuelta pudo adelantar a Hamilton consiguiendo su primer campeonato de F1

La incertidumbre internacional crece

Mientras se producía la quinta ola y las miradas estaban puestas en los acontecimientos deportivos, en Afganistán se estaba produciendo una toma del poder por parte de los talibanes 20 años después. La salida de las tropas estadounidenses del territorio provocó un avance vertiginoso del grupo armado de talibanes que se intensificó en agosto, hasta que el 15 de ese mismo mes, los talibanes tomaron el control de Kabul, la capital de Afganistán. Posteriormente, establecieron un Gobierno con líderes de los talibanes buscados internacionalmente e impusieron un régimen basado en el radicalismo.

Durante el mes de agosto la curva de la quinta ola de contagios de la covid continuó disminuyendo y en septiembre se continuó esta tendencia, que hizo pensar que quizá podía haber sido la última ola al tener la gran mayoría de la población vacunada.

En medio de esta evolución favorable, se producía otro hecho histórico para el 2021. El Salvador se convirtió el 7 de septiembre en el primer país en reconocer al Bitcoin como divisa legal en su territorio, pese a las advertencias de peligro por la volatilidad de las criptomonedas. Meses después, la medida ha recibido críticas tanto desde dentro del país como desde fuera debido a la incertidumbre que ha provocado, la opacidad y una aceptación que no ha cumplido con las expectativas.

A mediados de noviembre, la Unión Europea vio cómo amenazaban otra de sus fronteras. El régimen autoritario de Alexander Lukashenko, líder de Bielorrusia, forzó la llegada de inmigrantes a la frontera de Polonia para presionar a la UE para que eliminase sanciones al país. El organismo comunitario emprendió estas medidas para forzar a Lukashenko a respetar los derechos humanos, después del presunto fraude en las elecciones de Bielorrusia. Pero este no era el primer episodio que protagonizaba el líder de Bielorrusia.

En mayo un caza de las fuerzas aéreas obligó a desviar el vuelo a un avión comercial para aterrizar en Minsk, capital del país, para detener al periodista Roman Protasevich, un periodista contrario al régimen y uno de los líderes del movimiento. También quiso traer a la fuerza a la atleta Krystsina Tsimanouskaya, que se encontraba disputando los Juegos Olímpicos y aprovechó para criticar el régimen de Lukashenko. Todos estos episodios hicieron a la Unión Europea imponer sanciones que aún continúan, pero Bielorrusia no cede gracias al apoyo de Rusia y amenaza a la UE con represalias como el corte del suministro de gas.





En otro régimen autoritario se produjeron de nuevo unas elecciones amañadas. Venezuela celebró el 21 de noviembre las votaciones y Nicolás Maduro se volvió a imponer en 20 de las 23 gobernaciones en unos comicios marcados por la abstención y una oposición perseguida que no es capaz de derrocar al régimen. La Unión Europea aseguró que se cometieron irregularidades, que no hay independencia judicial, la no adherencia al Estado de Derecho y que algunas leyes afectaron a la igualdad de condiciones y la transparencia de las elecciones. Además, España confirmó que las elecciones en las que se impuso de forma contundente el chavismo no cumplieron las exigencias internacionales y que “la inhabilitación arbitraria de candidatos de la oposición, el abuso de recursos del Estado, el acceso desigual de los medios de comunicación, la falta de independencia judicial y de respeto al Estado de Derecho” evidencian la falta de libertad en las votaciones.

Siguiendo con el panorama internacional, Alemania se enfrenta a un periodo desconocido. Después de 16 años de Angela Merkel al frente del país, el 7 de diciembre la canciller alemana dejó de ser la líder de Alemania y se retiró de la política, algo que ya había anunciado años antes. Angela Merkel no solo ha marcado una época en su país, sino que también ha liderado a la Unión Europea. Ahora se abre una nueva etapa en Alemania con Olaf Scholz y el conocido como ‘Gobierno del semáforo’, formado por socialdemócratas, verdes y liberales.

Inflación, el fin de la erupción del volcán de La Palma y el posible principio del fin de la pandemia con ómicron

Desde principios del 2021, España comenzó a experimentar una crisis de energía. El precio de la luz comenzó a subir de forma progresiva y el nuevo formato de la tarifa de la luz que el Gobierno implantó este verano con diferentes precios fracasó por completo. Pero no solo fue la luz, otros combustibles como el gas natural han mostrado escasez de suministros por diferentes factores como el parón de producción durante la pandemia o problemas internacionales como el Brexit o el cierre del gasoducto de Argelia. Todo esto ha provocado una crisis energética internacional que ha afectado de lleno a España.

Esto ha coincidido con una crisis de desabastecimiento de productos. La pandemia paralizó la producción y la vuelta a la actividad prepandemia está siendo dura. No se disponen de las instalaciones y material necesario. Los contenedores de transporte escasean y otros materiales muy solicitados como los microchips se han agotado provocando una crisis de suministro.





Esta tormenta perfecta ha afectado a todo el mundo, pero España está sufriéndola especialmente. El tejido productivo tienen que pagar más costes fijos por la crisis energética y los materiales cuestan más por su escasez y llegan menos. Ante esto, las empresas han tenido que subir los precios de los productos, lo que ha provocado un aumento del IPC

La inflación experimentó una subida de récord en el mes de octubre con un aumento del 5,5%. Pero esta no se estancó aquí. En noviembre, el IPC subió un 6,5% y en los últimos datos publicados el 30 de diciembre revelaron que se ha finalizado el año con una inflación de 6,7%.

Por otro lado, tras más de tres meses de erupción del volcán de La Palma, el 25 de diciembre los científicos dieron por finalizada la actividad volcánica después de que toneladas de lava arrasasen miles de hectáreas y de edificaciones y obligase a evacuar a más de 2.000 personas. Aunque los expertos aseguran que la situación de emergencia aún no han terminado, se han dejado atrás las impresionantes pero terribles imágenes y videos del volcán expulsando lava y los estruendos que se escuchaban. La Palma ya ve la luz y poco a poco se olvidan de esta erupción histórica que se ha convertido en la de más duración desde que hay registros en la isla.





Por otro lado, una mala noticia parece que se ha convertido en el principio del fin de la pandemia. El 29 de noviembre se confirmaba en España el primer caso de la variante ómicron de la covid. Los expertos alertaban de una mutación con una facilidad enorme para contagiar y esto se vio en pocos días con el aumento de contagios. Afortunadamente, esto se dio en plena campaña de la tercera dosis a la población más vulnerable, por lo que tuvieron una mayor protección frente al virus. Además, los estudios muestran que ómicron es menos letal y se puede ver en los ingresos y los fallecidos respecto a la gran cantidad de contagios.

En esta sexta ola se ha producido un récord de contagios que continuará al alza en los primeros días de enero. Sin embargo, muchos expertos pronostican que estos puede ser el principio del fin de la pandemia, debido a que su menor letalidad y a que la gran cantidad de contagios generara una inmunidad de grupo por anticuerpos ante una enfermedad que manifiesta síntomas en su mayoría de casos similares al resfriado. En los últimos informes del año del Ministerio de Sanidad, la incidencia acumulada ha superado los 1.500 casos por cada 100.000 habitantes y los más de 100.000 contagios confirmados en un día.