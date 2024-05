¿Cómo afecta el porno a la relación de pareja en los jóvenes? "Replicas lo que has visto"

Según el INE, el 72% de los niños que tienen 12 años tienen un teléfono móvil. El acceso a internet en ordenadores y smartphones hace que haya una puerta abierta a un mundo que a un menor de edad no le corresponde traspasar. Y si pensamos en otras edades, es impensable que un joven no tenga teléfono móvil, ¿verdad?

Pepe vive en Granada. Tiene 20 años, trabaja como comercial en una empresa energética y aunque él tiene poder adquisitivo suficiente como para independizarse, está esperando a que su novia tenga más ahorros para irse con ella.º

Él, como tantos chicos de su edad, sabe perfectamente que el consumo de pornografía está a la orden del día y ese primer contacto es desde edades muy tempranas.

"La primera vez que llega la pornografía a los niños es en el colegio, en primaria, por algunos que están más espabilados. Y empieza llegar a todos. Por la curiosidad de un niño", relata.

El consumo de este material desde que somos jóvenes no solo puede generar situaciones traumáticas, sino que puede hacer que desde bien pequeños se tome como modelo algo que es irreal, machista y violento. Y lo que es peor: que se convierta en su principal fuente de educación sexual.





Asegura que "antes de tener una pareja, las relaciones que hemos tenido han sido esporádicas. Ahí, evidentemente, has replicado lo que has visto. O has intentado hacer una escena de pornografía".

El acceso a la pornografía ha cambiado radicalmente desde que Internet existe. En apenas tres clics podemos encontrar millones de videos y fotografías sin ningún tipo de censura que están disponibles para quien lo busque.

Pero la facilidad no es el único peligro. También, que es gratis.

Muchos padres piensan que este contenido solo está disponible en páginas para adultos, pero la realidad que se vive en nuestra sociedad es que también han cambiado los canales a través de los que se accede a la pornografía. No te pierdas aquí el reportaje completo en el que hablamos sobre la epidemia de la pornografía en COPE.

Pepe concluye, sobre este asunto, que "en general, la gente joven que yo conozco, sigue siendo buscando la pornografía por páginas de internet y por Telegram. Pero cada vez más lo consume por Telegram porque al final es un contenido que están buscando explícitamente".

La drástica decisión que tomó Daniel para salir de su adicción al porno: "Fue mi mujer la que se dio cuenta"

Daniel Rego tiene 33 años y hace ocho tuvo que ingresar en una clínica para salir de su adicción al porno.

"Con 8 o 9 años, cuando no existían los móviles, tuve mi primer contacto con la pornografía mediante una revista. Cuando tuve en mi posesión un smartphone, en torno a los 18 años, empecé a engancharme, siendo ya un problema. Incluso me casé, ahí pensaba que mis problemas se iban a terminar y fue lo contrario, se acentuaron todavía más", ha comenzado narrando.

"Nadie quiere estar enganchado a nada y menos a una adicción que está destruyendo tu vida. No solo tu vida se está perdiendo, sino que estás haciendo daño a los que te rodean", añade.

Y es que, por mucho que quieras dejarlo, no es algo voluntario. En su caso, lo dejó gracias a su mujer: "Ella se dio cuenta de manera fortuita de que tenía un problema de adicción. Juntos decidimos que lo mejor era parar, ingresar en un centro de rehabilitación y poco a poco salir de ahí para recuperar mi vida. Esto fue en 2016, cuando llevábamos ya tres años casados. Fue un parón en nuestra vida, no era lo que habíamos planificado cuando nos casamos".