El desconocido incidente en la llegada de Colón a América: una 'metedura de pata' que casi le cuesta la vida

Todo el mundo conoce las aventuras de Cristóbal Colón y sus dos primeras expediciones a América. Para muchos es un héroe. Para otros, un saqueador. Independientemente de la concepción con la que se le mire, lo que es evidente es que el descubridor genovés forma parte de la historia de España y del mundo.

Como venimos diciendo, sus primeras expediciones son mundialmente conocidas. No obstante, no muchos conocen su tercer viaje más allá del Ecuador, cuando en un intento por llegar a la India, el explorador español se topó frente a una enorme masa de tierra, que durante mucho tiempo confundió con Asia.

Para conocer este pequeño episodio de la historia hemos hablado con Daniel Murillo, un joven historiador que ha leído las Cartas de Colón, documentos y manuscritos en los que él mismo iba dejando constancia de todas sus expediciones, sus cálculos, sus pensamientos y todo aquello que le iba ocurriendo durante sus viajes fuera de nuestro país. “De Colón conocemos más el primer viaje, el más famoso, pero no lo es el tercero, cuando llega a Trinidad”, ha asegurado el historiador.





La expedición de Colón a Trinidad que acabó en una retirada

El tercer viaje de Cristóbal Colón fue su caída libre. “Es cuando cae en desgracia”, ha indicado Daniel Murillo, ya que desde entonces le prohibieron “pasar al Caribe porque los colones se enfadaron”.

El explorador, bajo la presión de los Reyes Católicos y la llegada de Vasco de Gama a la India, decidió que era el momento de dar el paso y seguir los pasos del descubridor portugués. Fue así como Colón emprendió el viaje en el año 1498 pero no sabía que, en realidad, había un continente en medio”.

“Él quería ir al sur, donde hubiera mar abierto para ir a la India, pero ocurrió algo inesperado: una masa continental”, ha asegurado el historiador. En este sentido, y tras cruzar el Ecuador —lugar desde el que las estrellas cambian de posición—, cuando Colón se perdió. “Lo que hace es llegar a la costa de Colombia y Venezuela, donde se encuentra la isla de Trinidad”.

Un lugar donde encontró “casas y gentes, y muy lindas tierras hermosas, verdes como las tierras de Valencia en marzo”, escribió el explorador español en sus cartas. En ese punto es cuando creyó que había llegado a la India por el color de piel de los habitantes hasta que conoció de cerca los instrumentos que llevaban: objetos de metal y aleaciones de cobre y oro. “No llega a aceptar que llegado a América sino que piensa que es la India, pero se encuentra eso tan grande y piensa que está en Asia, que no se puede equivocar”, ha añadido Daniel Murillo. “Es cuando se da cuenta de que necesita verlo con sus ojos”.

Cristóbal Colón salió a explorar la costa cuando, de repente, salieron a su encuentro un total de 24 nativos en canoa. “Salen a saludarles, amistosos, pero siempre manteniendo la distancia”, ha explicado el historiador. Colón, que quería que se acercasen, decidió mandar a su tripulación para que tocaran un tamborín que llevaban en su barco, mientras él mismo pedía a los indígenas que bailaran y cantaran con ellos. “Era su forma de invitar a las personas a tener contacto. Querían imitar una fiesta”, ha indicado.





La invitación musical que pudo acabar en tragedia

Para los nativos no fue una invitación sino una especie de amenaza. “Los indígenas, que estaban sonriendo y en plan amistoso, de repente cambian de humor. Algo que Colón no entendía y pensó que no apreciaban la música o que les había dado miedo el tambor”, ha señalado. La ‘guerra’ entre españoles y nativos tuvo su origen ahí: los indígenas se pusieron a cubierto de inmediato, sacaron sus arcos y flechas y comenzaron a atacar el barco de la tripulación española, la Santa María de Regla. La tripulación de Colón, al verse atacada, detuvo de inmediato la música y cumplieron las órdenes del capitán: sacar las ballestas y defenderse.

“No muere nadie en el encuentro y los indígenas huyen cuando ven que les están disparando”, ha añadido Daniel Murillo. Después de este curioso episodio, Cristóbal Colón se siente “decepcionado” y se marcha de Trinidad para continuar el viaje hacia el Río Orinoco. “Se lleva una decepción porque ve que no era lo que estaba buscando y la expedición es un fracaso. De hecho, no llega a completarla”.

Un episodio que no muchos conocen pero del que sí queda constancia en las cartas que el propio explorador escribió durante sus viajes y que, por suerte para los españoles, podría haber terminado siendo una auténtica masacre si los indígenas no hubieran decidido huir del lugar.