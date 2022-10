Albert Einstein y el motivo que hizo que el científico ganara el Nobel pero no por la Teoría de la Relatividad

Hace varias décadas que nos dejó una de las mentes más brillante que ha dado este mundo. Albert Einstein es uno de los científicos más conocidos de nuestra historia reciente. No solo hablamos de una mente privilegiada, sino también de una figura admirada y respetada en todas las partes del planeta. El creador de la Teoría de la Relatividad se convirtió en uno de los referentes en el campo de la investigación y cada vez que alguien cita su nombre, no se puede evitar sentir un amplio respeto por su trabajo.

No obstante, esto no ha ocurrido siempre así. O al menos, no fue este sentimiento el que le hizo ganar el Premio Nobel. Aún existe un debate en torno al motivo que pudo llevar al comité de los Nobel a no concederle el galardón por su Teoría de la Relatividad. Contra toda pronóstico, o al menos contra todo lo que cabía esperar, el científico se hizo con el Nobel por el efecto fotoeléctrico, un proyecto bastante menos conocido que la teoría que le dio la fama.

La Teoría de la Relatividad de Einsten que nunca se hizo con un Nobel

En noviembre del año 1919, varios científicos certificaron que la relatividad general había sido aprobada, dejando así que Einstein se convirtiera en todo un referente en el mundo de la ciencia. El anuncio del astrofísico Arthur Eddington y el presidente de la Royal Society y ganador de un Nobel, J.J. Thomson, dieron esta noticia. Nadie podía creer que el mayor premio con el que podía ser galardonado no cayera en sus manos.

No obstante, y pese al anuncio de estos científicos, un grupo de filósofos de la ciencia concluyeron años más tarde que los resultados de Einstein podían llegar a se contradictorios. "Solo se podría sostener que confirmaban la teoría de Einstein si se ignoraban muchas de las mediciones", aseguraron desde este grupo. Un golpe que, desde luego, alejó el premio de las manos del creador de la Teoría de la Relatividad.





Estas declaraciones, como no podían ser de otra forma, hicieron que el campo de la ciencia se lanzara contra los científicos que arroparon la teoría de Albert Einstein y les acusaron de pintar los resultados. En aquella época, el debate se hizo prácticamente insostenible. No obstante, y en medio de una batalla por ver quién tenía razón, dos astrónomos del Instituto de Astronomía de Cambridge, reanalizaron ambos estudios, tanto el que confirmaba la teoría de Einstein como el que la negaba. Finalmente, llegaron a la conclusión de que Eddington y Thomson estaban en lo cierto y, por ende, también lo estaba la teoría deEinstein. Todo apuntaba a que Einstein estaba cada vez más cerca del galardón pero no fue para él.

No se supo el porqué no fue el afortunado hasta el año 1974, cuando la Fundación Nobel abrió los archivos para conocer la respuesta. Entonces se supo que Einstein estuvo nominado 62 veces en dos años al Nobel. De acuerdo, ¿pero por qué no ganó? Al parecer, por aquel entonces el comité que decidía quién era galardonado con el premio no era demasiado proclive a aceptar cualquier tipo de nominación que viniera del campo de la física teórica.

El apoyo internacional, en cualquier caso, fue generalizado. No obstante, Suecia temía que la Teoría de la Relatividad pudiera alterar de alguna forma los valores tradicionales. Expertos que rechazaban su candidatura, informes en contra y muchos debates que al final terminaron incluso dejando vacío el Nobel de Física del año 1921 con tal de no concedérselo a Einstein.

Tras una baja en el comité, Carl Wilhelm Oseen pasó a ocupar esa vacante, e impulsó su candidatura. Eso sí, no por la teoría que todos querían, sino por el efecto fotoeléctrico. Gracias a él, la física teórica pudo tener un hueco en los Nobel y, como no podía ser de otra forma, lo hizo de la mano de Einstein.