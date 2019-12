¿Navidad sostenible? Conocemos la versión proclima de Papá Noel en la COP25

Las luces, regalos y comidas abundantes están en las antípodas de una Navidad sostenible. En estas fechas es aún más difícil que el resto del año cuidar el Medio Ambiente, no desperdiciar y comprar de forma responsable. Algo a lo que nos invita a la entrada de la sede de la COP 25 “Sustainable Santa”.

Vestido de rojo con un saco repleto de viejos peluches y una gran barba blanca encontramos toda una versión proclima de Papá Noel. Se trata del activista canadiense Philippe Mc Master. No vende nada pero atrae a los visitantes con un discurso potente en el que nos invita a centrarnos en lo esencial en la vida mostrando con sus tres dedos el mejor camino para hacer un mundo mejor subrayando que es algo que depende de cada uno de nosotros.

El primero de sus consejos y despliega un dedo es según explica a COPE “sonreír porque eso también alegra a los demás”, el segundo es “cambiar un mal hábito por un bueno” y el tercero y quizás el más costoso es un llamamiento "a la desconexión digital incluido el teléfono móvil una noche por semana".

“Desconectemos todos los electrodomésticos que no usemos, no la nevera que nos sirve para conservar nuestros alimentos frescos y durante una noche desconectemos también el teléfono y hablemos con nuestros familiares y amigos cara a cara, juguemos a las cartas o a un juego de mesa, demos un paseo, hagamos deporte o lo que sea. Todo menos quedar atrapados en un mundo que hemos creado y que no está conectado con el mundo real” señala ante un público cada vez más grande a las puertas de IFEMA.

Ha bautizado su iniciativa “Change Wenesday” y nos propone que cada miércoles hagamos esas tres cosas por nosotros y por el planeta. En plena entrevista con COPE uno de los participantes en la cumbre le reconoce y le saluda a lo lejos con sus tres dedos.

Mientras “Sustainable Santa” sigue con su receta óptima para el planeta y también para nuestra propia felicidad “debemos renunciar a un consumo masivo” que no forma parte del espíritu de la Navidad que más que en comprar debe centrarse en “la alegría de compartir”.

Cada uno podemos ser un “Papá Noel sostenible” si primamos el tiempo de juego y la preocupación por los demás" sobre el materialismo puro y duro.

Y es que pese a haber viajado hasta Madrid y de haber participado en otras 4 cumbres del clima, Mc Master no confía en que sean los países y sus gobiernos los que resuelvan la emergencia climática.

“Somos nosotros los que tenemos que cambiar nuestro comportamiento”, zanja y como en su página web “https://extinctionsolution.com/“ nos llama a despertar a la realidad y a actuar. En su caso el toque de queda lo hace con la ayuda de “Roger the Reality Rooster”, su viejo gallo de peluche. Todo un canto del gallo para tratar de que reaccionemos a tiempo.