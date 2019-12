Greta Thunberg, persona del año para la revista "Time"

La revista Time ha nombrado persona del año 2019 a Greta Thunberg, la activista sueca de 16 años que se ha hecho mundialmente famosa por su incansable lucha contra el cambio climático. "Por hacer sonar la alarma sobre la relación depredadora de la humanidad con el único hogar que tenemos ... por mostrarnos a todos cómo podría ser cuando una nueva generación lidera, Greta Thunberg es la Persona del Año 2019 de TIME", ha escrito Edward Felsenthal, CEO de la publicación, en su cuenta de Twitter.

.@GretaThunberg is TIME's 2019 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/YZ7U6Up76v pic.twitter.com/SWALBfeGl6