Endesa une sus fuerzas con la COP25 para luchar contra el cambio climático

La lucha contra el cambio climático es una prioridad mundial. Una lucha en la que todos debemos estar involucrados, aportando en la medida de lo posible nuestro granito de arena. El Grupo Enel y Endesa son plenamente conscientes de esta necesidad. Ambas se han comprometido públicamente con el ODS 13 de Naciones Unidas, asumiendo Endesa la descarbonización del 100% de su mix energético en 2050, con una hoja de ruta que fija objetivos ambiciosos a 2020, 2030 y 2040.

Además, la compañía ha querido formar parte de los eventos de la COP25, la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Cambio Climático, que se celebra en Madrid del 2 al 13 de diciembre. Endesa no solo colabora con la organización como uno de los principales patrocinadores, sino que también participará activamente en las acciones paralelas y en los encuentros gubernamentales que tendrán lugar en este marco. Durante estos días, Endesa colaborará con entidades, gobiernos y observadores para conseguir que la Conferencia de las Partes de Madrid sea lo más efectiva posible en la consecución de sus objetivos. Entre ellos, que el incremento de la temperatura del planeta no llegue a 1, 5º C. Unos objetivos que han servido de referencia a Endesa para convertir su sede en uno de los “side events”, albergando en Ribera de Loira, 60, numerosas actividades relacionadas con la cumbre.

Según datos avanzados por el Ministerio de Transición Ecológica, los eventos contarán con más de 20.000 visitantes y las expectativas para esta edición, además, son elevadas, ya que deben finalizar las reglas de funcionamiento del Acuerdo de París, aprobadas en Katowice (Polonia) hace un año, y completar el diseño de los Mecanismos de Cooperación fundamentales para las empresas. Mecanismos relacionados con el comercio de emisiones o el desarrollo limpio de protocolo.

Para más información: www.endesa.com/cop25