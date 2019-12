Alejandro Sanz intervendrá en la apertura del segmento de alto nivel de la Cumbre del Clima

El cantante Alejandro Sanz intervendrá ante el plenario de la XXV Conferencia de las Partes de la Convención de Cambio Climático (COP25) de la ONU este martes 9 de diciembre durante la ceremonia de inauguración del tramo de Alto Nivel de la Cumbre, que preside Chile y se celebra en Madrid del 2 al 13 de diciembre, según ha informado el organismo de la ONU.

El artista ha grabado un video previo a su intervención en el que recuerda que los líderes "deben mostrar el camino y dar ejemplo" al tiempo que anima a todos a actuar ya.

"El planeta es un bien precioso pero con límites que hace tiempo sobrepasamos. La Tierra es nuestra casa pero no nos pertenece. Vivimos en ella de prestado. Los que vienen detrás tienen todo el derecho a vivirla y disfrutarla como tú y yo hemos hecho. El cambio climático está aquí y no nos va a dar tregua. Los polos se están derritiendo. Queda muy poco tiempo pero no todo está perdido. Los líderes deben mostrar el camino y dar ejemplo pero todos nosotros podemos y debemos actuar ya. Hazlo por ti, hazlo por lo que más quieres. Es tiempo de actuar", afirma en el videomensaje.

