Francisco Montijano, fiscal del 'caso Dolores Vázquez': “Nos equivocamos, pero no le pediría perdón”

En 2013, durante una intervención en una jornada de encuentros, Dolores Vázquez reveló que nadie le había pedido perdón tras haber pasado 17 meses en prisión, condenada por el asesinato de la joven Rocío Wanninkhof. La empresaria gallega sufrió en sus carnes un procedimiento judicial y mediático en los primeros años del siglo XXI para, tras una anulación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, descubrir que el autor de los hechos era en realidad Tony Alexander King. Loli había pasado 519 días en prisión por un delito que no cometió.

Todo ello en un proceso del que fue parte en 2001 Francisco Montijano como fiscal de la causa que terminó como Vázquez entre rejas, condenada por la muerte de la hija de su ex pareja. Ahora, dos décadas después, el encargado de la acusación se sincera en COPE, responde sobre si sigue pensando que Dolores Vázquez tuvo algún tipo de implicación en el crimen y aclara si debería disculparse públicamente por su labor en la causa.

Pregunta- ¿En qué se basaba principalmente la acusación contra Dolores Vázquez?

Francisco Montijano- No había una prueba especialmente contundente. Había muchos indicios que, acumulados, hacían sostenible la acusación. La textil no era especialmente relevante, eran muchas pequeñas cosas. Una de las pruebas más contundentes eran sus mentiras, habíamos conseguido demostrar que mentía en varias ocasiones, y eso terminaba inculpándola. No tenía sentido que mintiera en cosas relativamente banales.

Operativos de la Guardia Civil buscan el cuerpo de Rocío Wanninkhof / EFE Archivo

P- El 5 de abril de 2001, al ser preguntado por la prensa, usted asegura: “ya nos gustaría tener más pruebas”. ¿Sigue pensando 20 años después que necesitaba más pruebas?

FM- Evidentemente no me hubiera gustado tener más. Lo posterior ha cambiado mucho las cosas. En aquel momento teníamos lo que teníamos. La cuestión es que se alcanzó un punto en el que los investigadores llegamos a la conclusión racional, que luego se reveló como equivocada, que ella era la responsable de la muerte. La cuestión es: ¿tenemos mimbres suficientes, partiendo del convencimiento personal, de consolidar la acusación? Hubiera sido muy cómodo tirar para atrás, pero estábamos convencidos de que ella era responsable de la muerte. Entendimos que las pruebas eran suficientes porque estábamos convencidos. Uno tiene que tomar una decisión, y ojalá tuviera más cosas, pero tenía lo que tenía y tenía que tirara para adelante.

P- En 2020, ¿cree en la inocencia de Dolores Vázquez?

FM- Por supuesto. Sin ninguna duda al respecto. Está claro que nos equivocamos.

P- ¿Por qué se descarta repetir el juicio o volver a procesarla? King la inculpó como participante, y Alicia Hornos, madre de Rocío, la sigue señalando como partícipe...

FM- Yo tengo que marcar diferencias. Una cosa son los sentimientos, la emoción... Hay una implicación personal en la que yo no puedo entrar. Es razonable que sigan insistiendo en que pudiera ser copartícipe, pero para mí no. No hay ninguna razón para reabrir el caso o para juzgarla de nuevo. Se investigó y no había ninguna relación entre ellos. Tony Alexander King dio datos que solo podía conocer él, datos que no habían trascendido a los medios. Luego reculó, pero cuando se aportan datos en una confesión que nadie sabe, es porque estaba allí. No hay más responsables.

La relación entre ellos se investigó profundamente. Había algunos elementos que les acercaban en el tiempo y en el espacio pero se descartaron. No había ninguna conexión. Uno de los indicios que Dolores no aclaraba era por qué la Guardia Civil vio su coche con dos chavales dentro en la escena de la desaparición. Pero eran dos chavales jóvenes, ninguno de ellos era King ni compartía rasgos. El asunto está cerrado.

El abogado defensor de Dolores Vázquez, Pedro Apalategui baja las escaleras de la Audiencia Provincial de Málaga / EFE

P- La Justicia le ofreció una compensación en 2008 de 120.000 euros que rechazó. Años después presentó una reclamación de 4 millones que rechazó la Audiencia Nacional y el Supremo. ¿Cuál habría sido la cifra justa?

FM- Es muy complicado, porque, ¿cuánto vale la libertad? Yo ahí no me puedo meter. Sí que me pronuncié hace aproximadamente 10 años a favor de una compensación. Hubo un error en la administración de justicia, sin un gran gazapo, pero es lo que ocurre en los juicios. En eso caso debió ser resarcida. ¿Que tenga que ser indemnizada? Para mí sí, me mojo en eso. ¿En cuánto? Es imposible saber cuánto vale un año y cuarto de nuestra vida, es muy complicado.

P- ¿Le pediría perdón a Dolores Vázquez?

FM- Yo sinceramente creo que no le pediría perdón, por una razón. ¿Cuándo se pide perdón? Se hace daño a alguien deliberadamente. Si yo tengo que pedirle perdón lo tiene que hacer también otras 100 personas. No tendría inconveniente en pedir disculpas, porque realmente nos equivocamos, pero cuando uno en su trabajo tiene que acusar a alguien lo hace pensando en que es lo correcto y que la ley y las pruebas le amparan.

Yo no tendría ningún problema, pero yo hice mi trabajo lo mejor que hice y supe. Es cierto que nos equivocamos y que hubiera recibido un resarcimiento, pero el perdón está asociado a alguien que ha hecho algo mal.

P- Y a título personal, con todo el revuelo mediático que se montó, ¿cómo lo vivió?

FM- Si lo que me pregunta es si me pudo la presión: no. Me pudo en tanto al compromiso de hacer bien mi trabajo, pero no en la toma de decisión. Faltaría a la verdad si dijera que no sentía la presión, cuando hay tantos cámaras y uno no estaba acostumbrado, pero lo canalicé a través del rigor y la profesionalidad.

P- ¿Y el jurado?

FM- Yo no puedo contestar eso, no lo sé.