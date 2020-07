La última entrevista del 'Arropiero' en TVE: el asesino en serie que quería hacer "gazpacho con carne humana"

Manuel Delgado Villegas, apodado como el 'Arropiero', viajó a lo largo del mundo durante 20 años. Su ajetreada e inolvidable vida comienza en una familia humilde de Sevilla. Su madre muere en el parto, y el padre manda a los dos niños a vivir con la abuela materna a Mataró (Cataluña). Sus vecinos son todos emigrantes que dejaron su tierra para buscar trabajo en la incipiente industria catalana que estallaba por aquel entonces. Al cabo de los años, en 1971, el 'Arropiero' tiene que regresar a Cataluña. Las circunstancias, no obstante, son más bien distintas.

No viaja solo... va acompañado de la Policía para recrear varios crímenes de los que se le imputan.

Psiquiatras, penalistas y criminalistas se interesaron en su momento, y todavía en la actualidad, por el caso de Manuel Delgado Villegas. El sevillano está considerado como el mayor asesino en serie de la historia de España. Tras su detención en el año 1971, desveló que había cometido tantos crímenes que la Policía ni lo creía por la gravedad del asunto: cuarenta y ocho asesinatos a sus espaldas. Se llegaron a probar 7 de ellos, y la Policía consideró que podría haber sido autor de, al menos, 22 muertes... que en algunos casos incluyeron necrofilia.

Tal era su historial, que se le llegó a comparar con “Jack el Destripador” y con “El Estrangulador de Boston”. El criminal estuvo 22 años a disposición judicial en un Centro Psiquiátrico Penitenciario. Su conducta en los últimos años que permaneció interno los expertos que lo trataron la calificaban como “correcta”.

El 'Arropiero' fue puesto en libertad en el año 1998, 20 años después de su entrada en prisión. Su adicción al tabaco finalmente acabaría con su vida. El 2 de febrero de ese mismo año fallecía por una Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica.

Así fue la última entrevista del 'Arropiero' en TVE

Un equipo de la televisión pública acudió al Centro en el que se encontraba el criminal. En un principio, parece que el 'Arropiero' se toma de buena gana el interés de los periodistas que le formulan las preguntas. No obstante, los comunicadores aún intentan tratarlo con cautela.

Ante la pregunta inicial de qué le parecía que TVE fuese a verle el Arropiero respondía que le parecía muy bien. Y añadía: “Soy un hombre muy tranquilo, no le he hecho mal a nadie...”.

Sobre lo que más le gusta, durante la entrevista reconocía su perdición: las mujeres (con una sonrisa en su rostro). El 'Arropiero', con la mirada perdida, respondía escuetamente a las preguntas que le planteaban. De joven, asegura, tuvo muchas novias y llegó a casarse. “Me casé cuando tenía 18 años”.

Su rutina en el Centro en el que se encontraba era muy estricta y asumía su adicción que acabó con su vida: el tabaco. “Si no fumo me pongo nervioso, malo”, indicaba el 'Arropiero'. Asimismo, reconocía que le llegaron a quitar los cigarros y el alcohol, ya que se ponía un tanto agresivo. Tal era su dependencia, que el 'Arropiero' llegó a fumar hasta 10 paquetes de tabaco diarios.

La periodista indicaba que al 'Arropiero' le gusta cantar y él lo aseveraba. Durante su tiempo, Manuel Delgado reconocía que tarareaba con frecuencia. Igual le sucedía con el cine, una afición que le hacía pasar sus ratos encerrado y que “no hace daño a nadie”. Eso sí, si salía una mujer en el film que visualizaba... mejor. Su gran mito cinematográfico era Cantinflas, y llegó a gustarle tanto que en un momento de su vida, emuló el bigote que el personaje llevaba.

“El hombre que piensa mucho se vuelve majara, yo no pienso”. Así justificaba el 'Arropiero' su rutina y desgana diaria en el centro en el que se encontraba interno, viviendo el día a día y dejando pasar su vida.

Una de las cosas que más chocan son unas declaraciones que realiza en un momento dado sobre un alimento tan tradicional en nuestro país como es el gazpacho, que califica como su preferido. “Mi plato favorito es el gazpacho con carne, gazpacho con carne....no carne humana, con carne, la carne se muere y se hace el gazpacho”. Un silencio sepulcral inundó la sala durante unos segundos. El miedo llenaba la estancia.

La tensión se palpa durante toda la grabación que RTVE difundía en su web de manera inédita, ya que esta entrevista no se llegó a emitir. En un momento concreto, el 'Arropiero' llega a preguntarle (en un alarde de coquetería) a la periodista lo siguiente: “¿A un hombre bueno, usted que le haría?”. A lo que ella responde: “Por supuesto, no le haría nada… si es un hombre bueno no le engañaría”.

'El Arropiero': el mayor asesino de España, jamás fue juzgado a pesar de matar indiscriminadamente a 48 personas entre 1964 y 1978. La Audiencia Nacional ordenaría en 1978 su ingreso en un Centro Psiquiátrico y acabaría sus días en el año 1998 en libertad.