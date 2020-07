El truco para evitar que nuestro perro tenga ansiedad cuando le dejemos solo en casa

Durante el confinamiento todos hemos pasado mucho tiempo con nuestras mascotas en casa, ha sido el momento de estar con ellas durante las 24 horas del día. Pero el problema llega ahora. Es el momento de empezar a hacer vida en la "nueva normalidad", y eso conlleva volver a salir de casa más amenudo en la mayoría de los casos, o aunque simplemente sea para acudir al trabajo y dejar de lado el teletrabajo que hasta ahora ha primado en muchas empresas.

Los perros se han acostumbrado a nuestra presencia en casa y si no nos ven en ella es muy probable que muestren síntomas de ansiedad, sobre todo los perros que han sido adoptados porque anteriormente fueron abandonados. A pesar de ser animales inteligentes, no saben lo que es el coronavirus y no es algo que se les pueda explicar, como por ejemplo si podrías explicar a un niño. ¿Pero sabes cuál es el mejor consejo para evitar la ansiedad en todos estos animales, sobre todo los más cachorros que están en ese momento de aprendizaje y adapatación?

Lo mejor es adelantarnos, es decir, establecer a la mascota las horas de salida a las que se va a tener que adaptar al tener que volver su dueño por ejemplo al trabajo. Y el mismo procedimiento con las horas de la comida para conseguir mayor estabilidad, ya que las rutinas diarias son lo más importante.

La ansiedad por separación está muy asociada a los perros que han sido abandonados, ya que el salir de casa y dejarlos solos dentro puede recordarles a ese momento de abandono. Por eso, la importancia de establecer cuanto antes estos horarios de salida y de alimentación para que se hagan a ellos y acaben por entender la situación.

Otro de los cuidados que debemos tener ahora es no dejar que toquen a nuestras mascotas, ni que se relacionen entre ellas, por la transmisión del coronavirus. La situación es complicada, tanto para los perros que no lo entienden como para sus dueños que no pueden dejar que se sociabilicen como lo hacían antes.