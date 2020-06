Un repartidor es sorprendido por un perro al llamar a una casa y su reacción deja a todos asombrados

Un perro de la raza chihuahua se ha convertido en la peor pesadilla de un repartidor de paquetes de la compañía Amazon. Parece que el miedo de algunas personas a los perros no tiene nada que ver con la raza a con el tamaño del canino, ya que este ejemplo demuestra lo sorprendente que puede ser la reacción de una persona cuando tiene cierto respeto por estos animales.

Sorpresa con la reacción de un repartidor al encontrarse con un perrito

El suceso ha tenido lugar en Wakefield, en el condado de West Yorkshire (Inglaterra), donde Sarah Giles, de 48 años de edad, se encontraba en la cocina de su casa cocinando cuando alguien tocó el timbre. Ante la sorpresa, su perrito Poppy ladró avisando de que un desconocido estaba llamando a la puerta. Lo que pasó después ya se ha hecho viral, hasta el punto de que muchos usuarios no se creían la reacción del repartidor.

Este repartidor, asustado ante los ladridos de Poppy, se subió al techo de un coche, modelo Ford Fiesta, aparcado en la puerta de la casa. El hombre intentó huir despavorido por los ladridos, aunque muchos piensan que no sabía cuál era el tamaño del canino para reaccionar así.

Las imágenes se han hecho virales por todas las redes sociales, provocando mucha sorpresa entre todas las personas que han visto el vídeo, incluyendo a la propia Sarah, que ha explicado cómo sucedió todo. Ante los ladridos de Poppy, la dueña de la casa fue a la puerta del domicilio para recibir el paquete y fue allí donde vio al repartidor subido encima del capó del coche, llegando a decir lo siguiente: "Fue muy divertido. El hombre debió haber escuchado a Poppy y pensar que era un león de montaña".

Las cámaras de seguridad, clave para entender lo que sucedió

Ante las dudas respecto al motivo de aquella reacción, Sarah revisó las cámaras de seguridad del circuito de la casa para saber el verdadero motivo por el que aquel repartidor acabó encima del Ford Fiesta blanco: "No vi la mitad de lo que sucedió hasta que reproducimos el vídeo y vimos que estaba prácticamente en mi techo. La gente me ha preguntado si Poppy le mordió, pero el perro seguía dentro de la casa y yo estaba en la cocina cuando escuché el timbre, así que todo apunta a que fue el ladrido el que provocó que acabara encima del coche".

Tras comprobar el estado del coche, Sarah se dio cuenta de que había una marca en la chapa del coche por la reacción del repartidor, pero el hecho le hizo tanta gracia a la dueña de Poppy que no quiso tomar ningún tipo de medida en contra de Amazon o del propio repartidor: "Mi esposo me sugirió que me pusiera en contacto con Amazon para explicar lo que había sucedido y también para que el repartidor me explicase lo que le pasó para reaccionar de tal manera, pero decidí pasarlo por alto. Al final me quedé con la anécdota y el lado gracioso.

