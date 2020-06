Las medidas que debes adoptar para proteger a tu perro de la leishmaniosis

Los casos de leishmaniosis han aumentado en los perros por el cambio climático y el incremento de las temperaturas.

¿QUÉ ES LA LEISHMANIOSIS?

La Leishmaniosis es considerada hoy en día, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la segunda enfermedad más importante provocada por un parásito protozoo después de la malaria. Se transmite a través de la picadura de un mosquito llamado flebotomo. Cada año, 385.000 perros se infectan de Leishmania.

Aunque es una enfermedad que afecta principalmente a los animales, en los últimos años en España se han detectado 700 nuevos casos en personas. Alineados con el mensaje del Consejo General de Colegios Veterinarios de España, su presidente Luis Alberto Calvo afirma que, “la salud de los animales está íntimamente ligada a la salud de las personas y ambas influidas, de modo decisivo, por el clima y el medio ambiente, base del concepto One Health o “Una Salud” que promueve MSD Animal Health.

Mosquito

¿CÓMO DEBEMOS PROTEGER A NUESTRAS MASCOTAS FRENTE A LA LEISHMANIOSIS?

Para proteger a nuestras mascotas de la enfermedad, los especialistas recomiendan:

Limitar los paseos nocturnos con el perro en la época de mayor incidencia.

con el perro en la época de mayor incidencia. Poner mosquiteras de malla fina en las épocas de calor.

de malla fina en las épocas de calor. Dejar que el perro duerma en casa durante las horas nocturnas.

Además, sería conveniente el uso tópico regular de insecticidas repelentes en forma de collares o spot-on ya que es la única medida preventiva que ha demostrado un comportamiento adecuado para mitigar esta infección. El aumento de la incidencia de la enfermedad hace necesaria la protección durante todo el año. Ya existen insecticidas repelentes en forma de collares que protegen los 12 meses del año.

La vacunación también es una alternativa para reducir el riesgo de desarrollar la enfermedad tras la infección

El presidente de la Organización Colegial Veterinaria Española-OCV, Luis Alberto Calvo afirma que, “hay leishmaniosis en prácticamente toda España y los síntomas pueden tardar en aparecer varios meses después del contagio. La mejor cura es la prevención, y el mejor pronóstico lo tiene la rapidez en el diagnóstico”.

Por tanto, es recomendable acudir al veterinario de confianza para recibir consejo sobre cómo proteger a los perros y para que proceda a realizar las analíticas pertinentes de forma rutinaria para verificar que el animal no haya contraído la enfermedad. Si se diagnostica y trata a tiempo, el animal recupera su calidad de vida, aunque permanece infectado y positivo a Leishmania.

Veterinario

LAS MEDIDAS QUE DEBEN ADOPTAR LOS HUMANOS

Aunque la incidencia en humanos es baja, es importante protegerse de la picadura del mosquito a través del uso de repelentes de insectos en la piel o mosquiteras impregnadas con insecticidas. Hasta la fecha, no existe una vacuna disponible para las personas, aunque las investigaciones en curso en esta área son prometedoras.

LA LEISHMANIOSIS EN ESPAÑA

El número de casos se ha visto incrementado en los últimos años debido al cambio climático y al aumento de las temperaturas. Algunas zonas de la Península Ibérica que siempre se han considerado no endémicas, han comenzado a detectar casos autóctonos de Leishmaniosis en perros. Es el caso de la Cordillera Cantábrica y de zonas de montaña como los Pirineos. En los últimos años, debido a este aumento progresivo de las temperaturas, la temporada de riesgo del flebotomo se ha ampliado. No solo hay un claro aumento del tiempo de actividad, sino que este incremento de la temperatura les permite colonizar zonas en las que antes no se encontraban. Esta situación hace necesario que la prevención se haga durante todo el año, no solo en los meses de más calor como se venía haciendo hasta ahora.

Recientes trabajos publicados en 2020 describen que la prevalencia de la leishmaniosis en perros en España oscila entre el 2% y el 57,1% dependiendo de la región geográfica en la que nos encontremos, siendo Orense, Lérida, Gerona, Cáceres, Valencia, Alicante, Murcia y casi toda Andalucía la zona de mayor seroprevalencia llegando a superar en muchos casos el 17% de perros positivos. En Galicia, Asturias y Cantabria hasta hace muy poco no se habían detectado casos. Los últimos estudios revelan la existencia de casos autóctonos. En el caso de Galicia, los datos de seroprevalencia de Leishmaniosis canina determinan una tasa de perros positivos entre el 1,6 hasta el 24,3%. En Asturias y Cantabria, se han mostrado datos del 3,6% y el 2% respectivamente, teniendo en cuenta que hasta ahora se consideraban zonas libres de leishmaniosis canina.

Mapa de leishmaniosis en España

Ante el rápido avance del proceso de expansión de la leishmaniosis en el norte de España, un estudio trató de determinar la prevalencia de esta enfermedad en el lobo ibérico y otras especies de carnívoros en Asturias. Hasta un tercio de los lobos analizados fueron positivos a leishmaniosis y la prevalencia media para todos los carnívoros analizados fue del 40%, concluyendo que existe una amplia presencia de este parásito en la región. Estos datos reflejan la necesidad de realizar acciones de prevención frente a la enfermedad en estas zonas tanto por parte de las familias hacia sus mascotas como de las autoridades sanitarias pertinentes.