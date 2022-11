Cómo ahorrar en los gastos de nuestras mascotas con ingenio

Si hablamos de las previsiones económicas a corto y medio plazo, estas son alarmantes. A diario vemos en las noticias como la subida de los precios de productos básicos afecta cada vez más a nuestra economía debido al impacto de la invasión rusa en Ucrania. Por lo que es normal que en las casas se ande buscando métodos de ahorro para, por no mencionar que la situación ha cambiado nuestra forma de comprar.

En el caso de vivir con un animal de compañía en España, que según un estudio de ANFAAC se estima que en nuestro país hay más 29 millones de mascotas. A los gastos más comunes hay que añadir el mantenimiento de las mascotas. Pues se trata de una industria llena de productos que no son baratos, desde que en 2012 se subió el IVA del 8 al 12 por ciento. Un estudio de la Real Sociedad Canina de España (RSCE) indica que mantener un perro en nuestro país cuesta alrededor de los 1.250 euros anuales.

Sin embargo, es posible ahorrar en estos gastos siempre que se sigan ciertas pautas que nos permitirán ahorrar una buena cantidad de euros. Por lo que aquí te dejamos unas cuantas estrategias para poder conseguir ahorrar. Eso sí, usando siempre el sentido común.

Juguetes de estimulación ambiental hechos con tus propias manos

En plataformas como YouTube hay un amplio abanico de tutoriales e ideas infinitas para hacer juguetes para nuestras mascotas por nuestra cuenta (es el concepto Do It Yourself/ DIY, que significa "Hazlo tú mismo" en inglés). Con este tipo de vídeos podemos aprender a hacer castillos para gatos usando cajas de cartón, rascadores de cuerda de sisal, juegos y puzzles de estimulación olfativa usando los rollos de cartón de papel higiénico, una alfombra rota o con botellas de plásticos. Se tratan de juguetes creados con materiales que tenemos en casa.





Además, no necesitamos gran destreza y nuestras mascotas tampoco protestarán mucho con el resultado. Solo hace falta ingenio, reutilizar materiales que sean seguros para ellos y creatividad.

Productos de segunda mano y ¿de uso humano?

Algunos productos que son de uso humano son mucho más baratos que los destinados a uso animal, como los colchones infantiles de cuna versus las colchonetas para perros grandes.

Muchos grupos de redes sociales de intercambios en nuestra provincia y de venta de segunda mano, como Wallapop o el Marketplace de Facebook, son un a opción muy útil a considerar para hacernos con todos los accesorios que necesitará un animal de compañía: camas, jaulas, comederos, bebederos, abrigos, juguetes, cepillos... Las ofertas son innumerables y si optamos por esta opción no solo estaremos ahorrando dinero, también estaremos emparejando con la economía circular, que es un modelo de consumo más sostenible.

Hucha para gastos inesperados

Tener un perro o un gato siempre hará que haya momentos en que tendremos que hacer grandes gastos, aunque estos sean de forma puntual. Tener una hucha o un depósito paralelo para estos gastos inesperados puede ser una gran planificación que nos puede permitir afrontar cualquier tipo de imprevisto sin tener que tirar nuestro presupuesto por la borda.

Además, a medida que nuestro animal envejezca, tendremos que asumir que surgirán enfermedades y que tendremos que realizar un control veterinario más frecuente. Por lo que esta hucha nos será de gran ayuda una vez más, siendo un gran alivio en nuestro bolsillo.

Seguro veterinario

Otra alternativa para ahorrar en estos casos es contratar un seguro con cobertura veterinaria para animales. Este tipo de seguros están cada vez más presentes en España, cubren los gastos veterinarios como servicios de urgencia y tratamientos de hasta cierto importe limitado, con diversas opciones dependiendo del tipo de cuota escogida.

Se trata de una inversión a largo plazo que nos ayudará a abaratar de forma considerable los gastos y mantener la salud de nuestra mascota en buenas condiciones, sobre todo porque podremos afrontar cualquier urgencia o accidente. Además, hay una variedad de comparadores online que nos ayudan a buscar la compañía de seguros para mascotas más adecuada a nuestras necesidades.

Distinguir la calidad de la comida

Los piensos caros no siempre son sinónimo de calidad, y tampoco significa que sean los más apropiados para nuestra mascota. Es bastante común cometer el error de comprar piensos de alta energía y rendimiento para perros sin que estos realicen ningún trabajo o esfuerzo físico.

Sobrealimentar a nuestro animal con un porcentaje de ingredientes que son innecesarios para este con base a su actividad y constitución física, puede provocarles obesidad, entre otros problemas. Además, existen de mantenimiento de alta gama que son baratos y que son desconocidos para el público en general.

También hemos normalizado el mirar la composición de los alimentos para ver los ingredientes que los componen. No es necesario sacarnos un título, pero sí aprender sobre qué debemos buscar en la composición de pienso para animales (dependiendo de la especie). También es una buena idea buscar piensos que más económicos y que son igual de aptos y saludables, o incluso más en comparación con las marcas más conocidas.





Al ser un gasto inevitable, no tenemos otra opción que hacerlo de forma que sea una buena inversión. Es decir, dar a nuestra mascota una comida apropiada que esté acorde a sus necesidades para darles una mejor calidad de vida y buena salud. Lo cual se verá reflejado también en la factura del veterinario. Pues si está sano habrá que recurrir menos a este.