Alergias cutáneas en perros: qué son y qué hacer en caso de que aparezcan

Al igual que las personas, los perros también pueden sufrir alergias. Estas pueden llegar a poner en riesgo la salud y bienestar de nuestra mascota. Razón por la cual es muy importante conocer cuáles son los síntomas que presentarán nuestros perros y así poder tratarlos a tiempo. Del mismo modo, es muy importante que sepamos cómo podemos prevenir estas reacciones alérgicas.

Alergias cutáneas

Las alergias más comunes son las cutáneas, que aluden a un conjunto de afecciones que son originadas por las propias defensas del perro ante un alérgeno con el que han tenido contacto directo, afectando directamente a su piel. La veterinaria de Kivet, Ana Ramírez, explica que estos agentes alérgenos a los perros que tienen alergias cutáneas "pueden llegar a ocasionarles problemas de salud, como pueden ser irritaciones o picores, entre otros".





Los motivos de esto son variados y pueden ser desde que estén expuestos a pulgas, garrapatas u otros insectos, hasta "la entrada en contacto con hierbas, polen, polvo o moho", comenta la Ramírez. "Estas reacciones alérgicas cutáneas también venir ocasionadas por algunas especies de ácaros que, desafortunadamente, son más complicados de localizar y eliminar, ya que se encuentran muy presentes en nuestras vidas", ha añadido. Sin embargo, esto también puede ser causado por la comida que ingieren, lo que implica que tenemos que estar más atentos ante las reacciones de nuestros perros cuando les cambiamos la dieta.

Síntomas

Los síntomas en este tipo de alergia pueden variar, dependiendo de la morfología del perro y su organismo. "El síntoma más común que nos vamos a encontrar es el picor o ardor excesivo (también conocido como prurito)", comenta la veterinaria. Lo que hace este síntoma que hacer que se rasquen, laman o incluso se muerdan de forma constante el lugar donde se produce el picor. Además, "a menudo puede ir acompañado de rojeces o sarpullidos como respuesta al alérgeno con el que se ha entrado en contacto", ha añadido. A causa de rascarse en exceso, esto puede provocar lesiones en la piel que pueden llegar a infectarse por entrar en contacto con otros patógenos.

Podemos encontrar estas afecciones en cualquier parte del cuerpo de nuestra mascota, pero lo más normal es encontrarlas en la cabeza, las patas o la tripa, que son zonas más expuestas. Aunque Ana Ramírez recuerda que esto también depende de la complexión, del pelo y las características de cada raza, además de la causa de la alergia. También advierte que "debemos estar atentos a la posible pérdida de pelo en determinadas zonas o el incremento en la presencia de sacudidas o estornudos, rascados o lamidos excesivos".

¿Qué hacer?

En el caso de que veamos alguno de estos síntomas en nuestro perro, debemos llevarlo al veterinario para que le proporcione medicación y nos diga cuáles son las pautas necesarias para impedir que la alergia y el malestar que esta genera vaya a más. Además, el veterinario "medirá la gravedad de las lesiones y, en función del avance de la reacción alérgica, podrá suministrar una inyección de corticoides y antihistamínicos, que ayuden a disminuir la sensación de picor o escozor", especifica Ramírez. También puede recomendarnos que le usemos en nuestro perro champús o cremas que puedan ayudarlo con el dolor y malestar de la alergia.

Aunque estos brotes alérgicos, en líneas generales, no suelen ser algo preocupante, si no se presta la suficiente atención al estado de la piel puede suceder que esta se seque y facilite la aparición de heridas en la piel con frecuencia. Por no mencionar que esto puede causar la aparición de infecciones secundarias, debido a que el animal tendrá tendencia a rascarse o lamerse dichas heridas.





Sin embargo, en los casos extremos (es decir, cuando la alergia es más grave) "si el animal entra en contacto con el alérgeno podría sufrir un shock anafiláctico, es decir, una reacción desproporcionada que puede derivar en la muerte del animal en cuestión de minutos", añade la veterinaria. Es por ello que "en estos casos habrá que estar atentos a la manifestación de síntomas como vómitos, diarrea, convulsiones o pérdida del conocimiento", pues esto significa que necesitará atención veterinaria de inmediato.