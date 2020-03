Consejos que debes tener en cuenta si piensas compraro o adoptar una mascota

Llevas un tiempo pensando en que quieres tener una mascota, o son tus hijos quienes insisten continuamente en tener en casa un perro, por ejemplo. Después de meditarlo unos días, decides dar el paso y adquirir ese animal. Ahora bien, ¿sabes qué debes tener en cuenta a la hora de comprar o adoptar una mascota?.

Para que no haya ninguna duda y ayudarte a tomar esta decisión de la mejor manera posible hablamos con Nuria Hernáez Corbeño, veterinaria, quien nos ofrece algunos consejos y advertencias para hacernos con el animal perfecto según nuestras circunstancias.

"Las mascotas hay que tenerlas para ser felices juntos"

Eso sí, antes de nada lo que tenemos que tener muy claro, como nos dice Nuria es que “las mascotas hay que tenerlas para ser felices juntos”.

También esta veterinaria quiere dejar claro que “hay que alabar la labor de quien compra un perro porque eso protege la raza, y es un valor”.

PASOS A SEGUIR A LA HORA DE COMPRAR O ADOPTAR UNA MASCOTA

Ya no hay marcha atrás, has tomado la decisión y por fin tendrás a tu mascota en casa. ¿Pero estás seguro de que has evaluado todas las consecuencias?

En este aspecto, vamos a seguir una serie de indicaciones y consejos que nos ofrece la veterinaria Hernáez:

Si no hemos tenido perro antes , debemos consultar a una persona que nos pueda asesorar , como pueda ser el veterinari o.

, debemos , como pueda ser o. Él nos hará las siguientes preguntas: ¿dónde vives?, ¿cuántos miembros son en la familia?, ¿quién se va a ocupar del perro?. Una vez respondidas estas preguntas debemos tener en cuenta varios aspectos:

-si vives en un chalé y el animal tiene opción de poder dormir fuera

-si vives en un piso, algo más pequeño.

Una vez resultas estas primeras dudas, es hora de pensar en la raza de perro que queremos según nuestros requerimientos. En este aspecto, Nuria nos recuerda que hay razas que son más afables con los niños, por ejemplo; y otras que generan más conflictos cuando se pasean… También incluso dentro de una misma raza hay comportamientos distintos, la veterinaria nos recomienda en el caso de que compremos un pastor alemán sea hembra porque tolera mejor la presencia de gente nueva en la casa, los amigos de los hijos o los padres…

¿ADOPTAR O COMPRAR?

Una vez consultado el veterinario y con todas las respuestas analizadas es hora de pensar si queremos adoptar o comprar nuestra mascota. Como bien dice la veterinaria cuando “adquirimos (compramos) un perro de raza, estamos protegiendo las razas, que es un valor”.

"Cuando compramos un perro de raza, las estamos protegiendo"

En el caso de adoptar a un perro tenemos que tener muy en cuenta “la responsabilidad, intentar no devolverlo de nuevo porque eso para el perro es otra vez un retoceso”, advierte Nuria.

Ahora, según nos aconseja esta veterinaria a la hora de adoptar un perro es que si “eres una persona que nunca ha tenido animales, que vive en familia, en ese caso lo mejor es intentar adoptar un perro lo más joven posible, un cachorro si puede ser, para que no tenga unos vicios y unas experiencias adquiridas que a lo mejor conlleven una conducta difícil”.

Por el contrario, “si eres una persona que vive sola y quieres sacar un perro de una situación dramática, corres el riesgo a lo mejor con un perro adulto y si es miedoso, intentas sociabilizarlo”, añade Hernáez.

Por último, Nuria nos aconseja que “aunque nos enamoremos de un perro, tenemos que pensar siempre qué vida le voy a proporcionar según sus condiciones”