Tráfico prevé 22,4 millones de desplazamientos por carretera durante Navidad

La operación salida por Navidad arranca este viernes 19 de diciembre a las 15:00 horas y se prolongará hasta la medianoche del 6 de enero. La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé un total de 22,4 millones de desplazamientos por carretera, para los que ha preparado un operativo especial de ordenación, regulación y vigilancia. Este dispositivo se dividirá en tres fases que coinciden con las principales festividades, esperando 8,5 millones de desplazamientos en la primera fase de Navidad (del 19 al 25 de diciembre).

Un dispositivo para garantizar la fluidez

El objetivo principal del operativo es, según ha explicado en COPE el Jefe Provincial de Tráfico de Madrid, Cristóbal Cremades, "garantizar la movilidad y fluidez en nuestras carreteras y, al mismo tiempo, velar por la seguridad de todos". Para ello, se aplicarán medidas como la restricción de obras en la calzada, limitaciones a la circulación de vehículos de mercancías en tramos y horarios concretos y la habilitación de carriles adicionales para aumentar la capacidad de las vías.

Estas acciones se complementarán con una intensa vigilancia del tráfico por parte de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, que realizará controles de alcoholemia y velocidad todos los días. Cremades ha señalado que estos dos factores son los que "creemos que pueden tener más influencia" durante estas fechas.

El alcohol, principal factor de riesgo

La DGT ha puesto el foco en el consumo de alcohol, recordando la importancia de no compaginarlo con la conducción: "Tenemos muchas reuniones familiares, amigos o compañeros de trabajo donde se suele beber alcohol. Hay que transmitir que se lo pasen muy bien, pero, si bebes, no debes conducir, y la única tasa segura para conducir es la tasa 0,0".

La única tasa segura para conducir es la tasa 0,0" Cristóbal Cremades Jefe Provincial de Tráfico de Madrid

El alcohol es, según el jefe provincial, "el segundo factor que encontramos cuando estudiamos los siniestros viales" y, además, es evitable. Cremades ha insistido en la peligrosidad de esta conducta, ya que el alcohol "produce un aumento de nuestro tiempo de reacción, una disminución de la percepción de las señales y visión en túnel". De hecho, en 2024, uno de cada dos conductores fallecidos en accidentes dieron positivo en alcohol o drogas.

No debemos ni siquiera montarnos en un vehículo de una persona que ha bebido" Cristóbal Cremades Jefe Provincial de Tráfico de Madrid

El riesgo se extiende más allá del propio conductor. Por ello, Cremades ha recalcado: "No debemos ni siquiera montarnos en un vehículo de una persona que ha bebido. Eso es un riesgo, no solo para nosotros, sino también para otros usuarios de la vía".

Planificar el viaje y revisar el coche

Además de evitar el alcohol y las drogas, el experto ha ofrecido otras tres recomendaciones clave. La primera es "planificar el viaje", tanto rutas como horarios. La segunda es descansar previamente y realizar paradas "cada dos horas o cada 200 kilómetros". Finalmente, es fundamental "revisar el vehículo", prestando especial atención a las luces, el estado de las ruedas y los limpiaparabrisas ante posibles condiciones meteorológicas adversas.

En última instancia, el consejo principal es "cumplir las normas". Mantener una velocidad constante y dentro de los límites y estar atentos al entorno en las carreteras es la mejor garantía para "llegar sanos y salvos a donde vayamos".