Soraya: “El alzheimer de mi madre me descubrió que ésta era mi vocación”

Tiempo de lectura: 1



Laura, una de las terapeutas que trabaja con estos pacientes asegura que el gran bagaje intelectual que hay en Yolanda la permite encontrar recursos para ralentizar la enfermedad. No encuentra las palabras para expresarlo como lo hacía antes, pero su capacidad intelectual le ofrece otras más sencillas. “Se pasa mal- asegura Yolanda con ojos húmedos- te das cuenta que no puedes decir lo que piensas y sufres”.El alzheimer hoy por hoy no tiene cura, pero los tratamientos precoces permiten estabilizar al paciente en las fases más leves de la enfermedad e incluso conseguir que ésta se retrase unos años. Se puede trabajar como hacen en este centro de día. Cuando llegamos un grupo de unos quince hombres y mujeres están leyendo el periódico con la terapeuta. Analizan el titular estrella “El gobierno va a bajar el recibo de la luz, ¿qué os parece?”- les pregunta. “Pues muy bien, eso es lo que tienen que hacer”- contesta una señora-. “Yo ya no me creo nada”, apunta otro. La terapeuta insiste: “Lo dice la ministra Ribera”. Alguien se acuerda de ese apellido y afirma “A mi Rivera me suena a otra cosa”. “¿A qué te suena?-silencio- ¿A fiesta?”, la terapeuta se levanta y con los brazos dibuja varios pases de pecho, “¿Cómo se dice?”, les incita. “¡Torero, torero!” Gritan varios a la vez. Y entonces, todos y todas se acuerdan de la dinastía Rivera Ordoñez Pantoja y son capaces de tejer el mismísimo árbol genealógico de esta familia taurina. Allí se cuelga su mente, hasta que de nuevo vuelven al diario que cada uno tienen delante y siguen hablando de la otra noticia “Dios mío, un muerto en las obras del Ritz”.