Sin chirigotas ni fiestas de disfraces: un Martes de Carnaval atípico

Juan Cabrera lleva toda una vida dedicándose al diseño de trajes de Carnaval en Las Palmas de Gran Canaria. Él nos cuenta a COPE que no cobra por este trabajo pero sí la mayoría de personas que trabajan a su alrededor y que han notado como la ausencia de esta fiesta en este 2021 ha llegado a sus bolsillos. 'Es un trabajo en cadena del que viven buena parte del año bares, restaurantes hoteles... los turistas vienen todos los años y este no, claro. Todo está parado. Todo está parado. Es mucho el dinero que se mueve. Especialmente en el turismo. Hay mucha gente que se trasladaba a Canarias para disfrutar de los Carnavales'. En su caso conoce bien las importantes pérdidas que arrastra 'desde el que vende las telas hasta las costureras que cosen mis diseños. Viven de coser para una o dos agrupaciones. Una agrupación sola, una murga, puede tener unos 70 u 80 componentes. Son 70 u 80 disfraces que no han elaborado. Una costurera tiene dos o tres grupos, dos o tres agrupaciones'.