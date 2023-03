¿Qué ocurre cuando nos damos cuenta de que un documental o pódcast de true crime es algo real?

El género true crime está de modo y muhos son sus consumidores a través de documentales/series o pódcast en las distintas plataformas que existen. HAy algo que nos lleva a comsumirlos porque "nos llama la atención".



Pero ¿qué ocurre cuando nos damos cuenta de que lo que vemos o estamos escuchando es algo real y no una ficción? Amable Cima, profesor de Psicología de la Universidad CEU San Pablo nos explcia que "en cuanto son conscientes de que es la realidad, que puede estar ocurriendo ahora mismo; es cuando entra en juego ese componente de miedo, de preocupación, de mantener una distancia y no querer saber lo que ocurre porque me puede descompensar emocionalmente, y mucho”