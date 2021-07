La periodista Concha Calleja desgrana las incógnitas que rodean al fallecimiento de Diana de Gales

P: Concha Calleja es una periodista y escritora española que conoce muy bien a Diana de Gales porque, entre otras cosas, ha escrito sobre ella.

C: Tengo varios libros sobre Diana. En 'Requiem por una Mentira' hablo de todo lo que rodea su muerte. Todo está lleno de misterios. Las investigaciones oficiales son incongruentes. ¿Cómo puede ser que una investigación que está hecha y existen archivos a los que tuve acceso y no van a estar libres hasta 2.127? Esto ya me llama la atención. Documentos que demuestran que Diana no está enterrada donde dicen. Está enterrada junto a su padre en una cripta de una Iglesia. Es muy llamativo que ella no iba en el féretro el día que se hizo el entierro. Ella fue enterrada dos días antes.