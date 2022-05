Pérez Almeida: "La obesidad es un factor de riesgo clarísimo"

El Estudio Nutricional de la Población Española ha revelado que el 53,6% de los españoles tiene sobrepeso u obesidad. Cada año, mueren casi tres millones de personas por sobrepeso y obesidad, siendo la quinta causa de muerte en todo el mundo. De ahí la preocupación de los médicos por esta cuestión.

Como nos recuerda EstebanPérez Almeida “la Organización Mundial de la Salud nos dicen que lo que más mata son las enfermedades no transmisibles, es decir, no infecciosas que matan en torno al 75% y detrás de estas enfermedades, la obesidad”. Señala el doctor que “la obesidad es un factor de riesgo clarísimo, al igual que la falta de ejercicio” y por eso indica que “si regulas con una buena nutrición y ejercicio, va a disminuir la mortalidad por enfermedades no transmisibles”.