La odisea para cobrar la indemnización de un accidente de tren: "Puedes fallecer en el camino"

Tras un accidente ferroviario como los ocurridos recientemente en Andalucía o Cataluña, las víctimas inician un complejo camino para ser indemnizadas. La presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), Patricia Suárez, ha explicado en COPE que existen dos vías de compensación muy distintas: el Seguro Obligatorio de Viajeros (SOV) y el seguro de responsabilidad civil. Mientras que el primero es rápido, el segundo puede convertirse en una espera de más de una década.

El Seguro Obligatorio de Viajeros se activa de forma casi automática. "Hay un baremo dependiendo de tu afección, y se te da ese dinero prácticamente nada más que con acreditar que tú estabas allí", aclara Suárez. Si hay acuerdo con la aseguradora, la compensación puede llegar en un plazo máximo de unos cuatro meses. Sin embargo, si el afectado no está de acuerdo con la valoración, el proceso también se judicializa y se alarga.

El laberinto de la responsabilidad civil

El verdadero calvario llega con el seguro de responsabilidad civil. Esta cobertura, que ampara daños mayores como el lucro cesante, los daños morales o las secuelas a largo plazo, depende de que se determine un culpable. "Esto ya supone un proceso judicial, supone también que tengas que presentar prueba, que tengas que acreditar cuál es tu afección", señala la presidenta de Asufin. Es la vía que deben seguir los afectados para reclamar, por ejemplo, los costes de un psicólogo, un fisioterapeuta o una rehabilitación.

El caso del accidente de Alvia en Angrois, en el que murieron 80 personas y 144 personas resultaron heridos, es el ejemplo más dramático de estas demoras. Ocurrido en 2013, muchas víctimas todavía no han recibido la totalidad de su indemnización. Patricia Suárez califica la situación de "muy frustrante", ya que, aunque ya existe una sentencia de primera instancia, esta ha sido recurrida. "Estamos en 2026 y le quedan tranquilamente 4 o 5 años más", lamenta, entre el paso por la Audiencia Provincial y el Tribunal Supremo.

Esta demora tiene consecuencias devastadoras. Los afectados, especialmente los grandes lesionados, deben afrontar durante años los costes de sus tratamientos y la pérdida de calidad de vida con apenas una parte del dinero que les corresponde. La presidenta de Asufin lo advierte con crudeza: "puedes fallecer en el camino si eres una persona mayor o lo que sea, salir en el camino tranquilamente".

Es algo que corroboran en COPE víctimas del accidente de Angrois como María quien perdió a dos familiares en la tragedia: "hay gente que ha fallecido sin que se resolviera su caso y personas que ya eran mayores cuando sucedió el accidente y que 13 años después siguen esperando. Yo solo espero que los damnificados de Adamuz no tengan que pasar lo que hemos pasado nosotros. Que se les acompañe, les cuide, les respete, les dignifique y que les ayuden porque tienen un proceso largo de sanación que no se lo pongan difícil y que no les mientan".

"Las víctimas no hablamos de dinero porque el dinero puede ser importante pero no es lo que a nosotros nos mueve. A nosotros lo que nos mueve es la justicia y saber lo que pasó" subraya María tras insistir en que ninguna compensación económica puede resarcir el dolor por la pérdida de los fallecidos o por las lesiones sufridas en un accidente de tráfico.

Anticipos que no solucionan el fondo

A raíz de la tragedia de Angrois, se introdujeron cambios para que las víctimas no dependieran exclusivamente de la resolución de un juicio y modificaciones en los baremos. Se establecieron "anticipos obligatorios para que las aseguradoras abonasen pagos a cuenta en un plazo máximo de 15 días una vez que identificasen a las víctimas", explica Suárez. Estos anticipos son de un mínimo de 21.000 euros para los familiares de fallecidos y parten de 2.400 euros para los heridos.

Sin embargo, estas cantidades son solo un pequeño adelanto. La mayor parte de la compensación sigue bloqueada hasta que haya una sentencia firme, lo que puede tardar lustros: "tu indemnización total no la vas a recibir hasta que la sentencia sea firme, salvo que llegue a acuerdos", señala la presidenta de Asufin. Esta situación empuja a muchas víctimas a aceptar acuerdos extrajudiciales con las aseguradoras por una cantidad inferior a la que les correspondería, con tal de no alargar más la espera.

Las indemnizaciones a los grandes lesionados son las más costosas para las aseguradoras como recuerda en COPE Ignacio González Gugel, socio del despacho Indemnización por Accidente y abogado: "una persona con una hemiplejia es una persona que puede rondar los 800.000 a 1 millón de euros de indemnización. Nadie se puede imaginar lo que es para un lesionado de gravedad saber que necesita una prueba y que no tiene dinero pagarla, saber que le van a pagar seguro, pero que no le pagan. Es de lo más desesperante que hay".

Lo que ocurre en estas situaciones, según explica este letrado es que, tras esperar que los damnificados corran durante años con los gastos, las aseguradoras les ofrezcan llegar a un acuerdo. "La gente no aguanta porque las economías familiares no pueden soportar esos plazos y entonces acabas cediendo y renunciando a parte de lo que te corresponde y a los intereses de demora". lamenta González.

Cambios legislativos como solución

Ante este "fallo sistémico", la solución pasa por una reforma profunda. Patricia Suárez apunta directamente a dos vías. Por un lado, "puede haber un cambio de marco legislativo para obligar a que se pague antes". Por otro, es fundamental atajar la lentitud de la justicia en España, una mejora que pasa por "dotarla de mayores recursos". Mientras tanto, las víctimas seguirán atrapadas en una inaceptable y desesperante espera.