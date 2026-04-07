"Ya tengo todo listo": la colombiana Vida Lerma, preparada para la regularización de migrantes en España

Llegó desde Colombia hace 15 meses con sus dos hijos de 11 y 16 años en busca de un futuro mejor. Ahora, Vida Yadira Lerma Caicedo cuenta los días para que se inicie el proceso extraordinario de regularización de migrantes en España. A pesar de estar en situación irregular y subsistir con trabajos esporádicos de limpieza, su optimismo es firme: lo tiene todo preparado para ser de las primeras en solicitar la documentación que puede cambiar su vida y la de su familia.

Ya tengo todo lo que me piden como requisito" VIDA YADIRA LERMA CAICEDO Migrante en situación irregular en España

Yadira Lerma ha reunido metódicamente cada documento que prevé que le pedirán: los registros civiles apostillados de sus hijos, sus antecedentes penales, el documento DACE que le da acceso a la sanidad, certificados bancarios y escolares, y hasta el abono de transporte. Graduada como ingeniera industrial en Colombia, aspira no solo a encontrar un trabajo en su sector, sino a seguir formándose. "La idea es convalidarlo y y seguir creciendo, o sea, no es quedarme solo con el título de ingeniería industrial, es poder hacer un máster, quizás un doctorado", afirma.

Su principal motivación, explica, es ofrecer a sus hijos "oportunidades de que conozcan la cultura, la gente maravillosa que hay aquí en España". Quiere que vean que hay "una forma diferente de vivir la vida", lejos de la violencia y la delincuencia que les llevó a migrar después de a su hijo mayor le amenazaran de muerte las bandas con 14 años. Para ella, España ya es su hogar y no contempla regresar: "No vine simplemente, como dicen muchos, a ahorrar algo y volverme a mi país".

Un proceso clave para la inclusión

Como Yadira, se calcula que entre 500.000 y 800.000 personas podrían beneficiarse de esta regularización. Según Chema Serrano, coordinador estatal de primera acogida en Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), el proceso es "una necesidad que existe ahora mismo" para dar acceso a derechos económicos, sociales y culturales a un gran número de personas. Serrano subraya que estas personas ya están presentes en España, por lo que el reto es absorberlas de manera regulada en los servicios públicos.

El técnico de esta ONG también destaca que la regularización "va a facilitar la posibilidad de que ese derecho al acceso a la sanidad y a la educación sea más regular en todo el territorio estatal", ya que actualmente, señala, es muy desigual entre comunidades autónomas. Además, permitirá a estas personas "acceder a un empleo en unas condiciones de de legalidad y pudiendo aportar al resto de la sociedad en las mismas condiciones", por medio del pago de impuestos.

Para Marcos Febas, director del Área de Integración Infantojuvenil y Laboral de San Juan de Dios Terres de Lleida, obtener los papeles supone un "cambio de 360 grados" en la vida de un migrante. Febas explica que la falta de documentación impide tener un trabajo, ingresos regulares o acceso a una vivienda, lo que complica enormemente la inclusión social. Cuando logran los papeles y un empleo, subraya, "están agradecidos al sistema y a los profesionales que le han acompañado de por vida".

Una persona que no tiene papeles no puede trabajar, si no puede trabajar, no puede tener una vida normalizada" MARCOS FEBAS Director del Área de Integración Infantojuvenil y Laboral en San Juan de Dios Terres de Lleida

Febas también lamenta la frustración que generan los trámites burocráticos, que describe como un proceso "muy largo" y a veces "no plenamente coherente". Critica que "dos personas en la misma situación" pueden obtener respuestas diferentes de la administración, e incluso con plazos muy dispares, una situación que califica como "difícil de gestionar y difícil de explicar a las personas interesadas".

El reto de la integración y la pobreza

En este contexto, la integración emerge como el factor decisivo. "La clave es la integración", afirma con rotundidad Josep Pifarré, director general de San Juan de Dios España. Pifarré recuerda que España "es un país de oportunidades" que, además, necesita personas para afrontar sus retos demográficos, como la bajísima tasa de natalidad.

Por su parte, Nuria Danés, directora de Inclusión Social de la Fundación "la Caixa", subraya la importancia de no simplificar y de entender que se trata de "perfiles muy diversos y heterogéneos". Danés insiste en que hay que "rehuir, simplificar o generalizar", ya que entre la población migrante hay personas con estudios superiores y con bajo nivel formativo, jóvenes y adultos.

Danés aporta un dato que revela las dificultades añadidas que sufre este colectivo: mientras que en España una de cada cuatro personas está en riesgo de pobreza y exclusión social, la cifra se dispara a "una de cada dos" en el caso de las personas de origen migrante. Esta brecha, advierte, "también se repite" si se analizan los datos de pobreza infantil.

¿En qué punto se encuentra el proceso extraordinario?

Actualmente y según explican a COPE desde la Secretaría de Estado de Migraciones, en abril se abrirá el plazo de solicitudes que podrán hacerse tanto de forma presencial previa petición de cita en oficinas habilitadas para el proceso de regularización extraordinaria como de forma telemática las 24 horas. El Gobierno, que calcula que serán 500.000 los beneficiarios, habilitará puntos de atención y de información para cursar las solicitudes.

Aprobado el pasado 27 de enero, el real decreto de la regularización extraordinaria de migrantes está siendo analizado por el Consejo de Estado y debe volver al consejo de ministros en segunda vuelta antes de su publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE) lo que marcará la apertura del plazo de solicitudes.