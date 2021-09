Las consecuencias de la pobreza energética: frío y sin Internet

Con el kilowatio hora situado este martes en 182 euros, el segundo más caro de la historia, la situación se pone muy cuesta arriba para los dos millones de familias que no solo ahora, sino incluso antes de que alcanzásemos máximos en el precio de la luz, ya lo tenían difícil para mantener una temperatura adecuada o para cargar el teléfono.

Pero no es solo no poder cocinar, poner la lavadora o calentar o enfriar el piso, quienes acompañan a estas familias explican a COPE que las consecuencias van bastante más allá. Y es que sin electricidad no hay Internet y esto merma directamente las oportunidades de salir adelante de estos hogares.