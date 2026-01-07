Los jóvenes españoles se emancipan 4 años más tarde que la media de la Unión Europea

La emancipación juvenil en España ha alcanzado su peor tasa desde que hay registros. Según datos del Consejo de la Juventud de España, solo uno de cada cuatro jóvenes con empleo logra independizarse. A finales de 2024, la tasa de emancipación se situó en un mínimo histórico del 15,2%, lo que supone que un joven tendría que destinar más del 92% de su salario mediano (14.046 euros anuales) para poder alquilar una vivienda en solitario, cuyo coste medio ya alcanza los 1.080 euros mensuales.

Vivienda y empleo, las áreas clave

Para revertir la situación, la presidenta del Consejo de la Juventud de España, Andrea Henry, señala en COPE dos áreas en las que centrarnos: la vivienda y el empleo. El principal motivo, según Henry, no es cultural, sino económico: "No tenemos una suficiente capacidad adquisitiva, porque nuestros salarios no suben igual de rápido que el precio del alquiler", afirma.

Henry subraya la necesidad de aplicar medidas a corto plazo que reduzcan el precio de los alquileres y aumenten el poder de compra de los jóvenes. A largo plazo, propone "construir un parque de vivienda público lo suficientemente fuerte", similar al de otros países europeos, para destinar un porcentaje de vivienda social a este colectivo.

En lo que respecta al empleo, la presidenta del Consejo ha destacado que los jóvenes son el colectivo que más temporalidad, precariedad y parcialidad no deseada sufre. Por ello, considera fundamental "seguir mejorando las condiciones laborales" y facilitar la compatibilidad entre trabajo y estudios, un modelo que, según apunta, sí funciona en otros lugares de Europa con contratos especiales para estudiantes.

El espejo de los países nórdicos

La diferencia con otros países es abismal. En lugares como Finlandia o Dinamarca, los jóvenes se emancipan de media a los 21 años, casi una década antes que en España. Andrea Henry explica que estos países cuentan con "una política de vivienda social muy grande" y un sistema de ayudas que garantiza el acceso a residencias y pisos para estudiantes. "El problema que tenemos en muchas ciudades de España es que hay mucha más gente que busca piso que pisos hay", ha lamentado.

A la política de vivienda se suma un mayor poder adquisitivo en esos países. Aunque la vida es más cara, el dinero disponible a final de mes es superior. En España, un joven que cobra un salario mediano debe destinar "prácticamente más del 80% del salario solo a la vivienda, sin contar con la luz, gas ni agua", lo que impide cualquier capacidad de ahorro.

Un problema para toda la sociedad

Las consecuencias de esta crisis van más allá de no poder pagar un techo. Henry advierte que la falta de un hogar propio retrasa todos los proyectos vitales, desde formar una familia hasta emprender. "La edad a la que las personas jóvenes tenemos hijos se retrasa muchísimo más", ha señalado, recordando que la tasa de hijos deseados sigue siendo mayor a la de hijos tenidos.

Esta situación genera "frustración y desesperanza" en una juventud que siente que no puede controlar su futuro: "Nuestra generación ahora siente que está todo construido y que da igual lo que hagas, que nunca vas a conseguir llegar", ha expresado Henry. Para la presidenta, es un error minimizar estas necesidades, ya que el problema no afecta solo a los jóvenes, sino a toda la sociedad: "Es imposible ser una persona joven y tener un trabajo normal y poder irte de casa. No podemos pagarlo", ha sentenciado.