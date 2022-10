Jorge Artajo, experto en ciberseguridad, nos explica los datos que no debemos dar en las ofertas

Seguro que a ti no se te escapa, y es que cada vez vemos más cómo los precios están subiendo y no podemos hacerles frente. Ir a la compra y no gastarte buena parte de tu sueldo es una tarea cada vez más complicada o, tener que elegir entre poner la calefacción y gastar más de la cuenta, o pasar un invierno sin ella.

La inflación, esa palabra que no dejamos de repetir y que nos afecta directamente a nuestro bolsillo. Y entre medias de todo esto, el problema del desempleo, una tasa que se sitúa en más de un 12%.

Suben los precios y cada vez más necesitamos el trabajo, inscribiéndonos así en multitud de portales de búsqueda de empleo y esperando, en muchos casos desesperadamente, una llamada.

Y, desgraciadamente, en esto también hay que tener mucho cuidado, porque, ante la necesidad de tanta gente de encontrar empleo, los estafadores han encontrado un hueco para intentar robarte los datos.

Están, como cualquier persona, en distintas aplicaciones para encontrar empleo, como, por ejemplo, LinkedIn, de las que, por cierto, ya ha alertado Microsoft.