Jefe de RRSS de la Guardia Civil, tras la polémica de TikTok: “Compensa, es la imagen que queremos expresar”

Las dos caras de la misma moneda: por un lado, una publicación de Facebook sobre un mensaje de Juan y Medio a la Guardia Civil que se llena de mensajes positivos y de apoyo al cuerpo. Por otro, un vídeo de TikTok colgado por la benemérita en el que la comandancia de Vizcaya baila Jerusalema y que arranca las críticas de ciudadanos, los propios agentes e incluso una asociación de guardias civiles. Detrás de los aplausos y las hostilidades está el coordinador de redes sociales del cuerpo, Fernando Cubillo.

“El trabajo en redes sociales es simplemente plasmar el trabajo que están haciendo los guardias civiles en la calle diariamente, no tenemos más mérito que poner eso en un formato que se haga más cercano al ciudadano”, explica a COPE el encargado de lo que se ve o no en las cuentas oficiales de la benemérita. Incide en que “el valor real de lo que se hace lo hacen los que están de verde por la calle. Nosotros somos los que emplatamos la comida, si la comida es buena es fácil emplatarla”.

No obstante, como él mismo puntualiza, la Guardia Civil no cuenta con un gabinete propio para estas redes sociales, sino que lo hace el propio departamento de prensa en su tiempo libre. Reciben las notas de prensa de cada oficina de España, ya sea el conocimiento de las operaciones que se realizan, audios o vídeos, y buscan la mejor forma de darle salida. Pero no siempre resulta en una respuesta positiva. Hay mensajes que, por bienintencionados que sean, reciben comentarios de crítica feroz.