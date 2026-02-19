La Guardia Civil alerta: OnlyFans es un "caldo de cultivo" para la trata de personas

Plataformas como OnlyFans se han convertido en un perfecto "caldo de cultivo" para la trata de seres humanos y la prostitución. Así de contundente se muestra Miguel Ruiz, sargento jefe del grupo de delitos contra las personas de Policía Judicial de la Guardia Civil de Navarra, quien analiza en COPE cómo estos entornos digitales con "mínimas posibilidades de control" favorecen la explotación.

Una línea muy difusa

Según explica el sargento Ruiz, la finalidad teórica de estas plataformas es poner en contacto a un creador con su público, pero la realidad es que "se estima que sobre el 70/80% del contenido de este tipo de plataforma es de carácter sexual explícito". Este hecho, sumado a la "dinámica de propinas" por parte de los suscriptores, provoca que "la línea entre creación de contenido sexual y prostitución, pueda resultar muy difusa", llegando a facilitar incluso encuentros físicos.

El experto recuerda que la definición penal de la trata no solo incluye la prostitución, sino también la "cometida con fines de producción de pornografía". En este sentido, este entorno se convierte en "una herramienta bastante propicia para ello". La combinación de emisión de contenido a demanda desde cualquier lugar, accesible desde cualquier dispositivo y con un "control limitado" sobre el consentimiento o la edad de los creadores, genera el mencionado "caldo de cultivo".

Así captan a las víctimas

Las organizaciones criminales utilizan métodos de captación muy variados, que van desde influencers y agencias de modelaje hasta el uso de la figura del novio o "lover boy". Miguel Ruiz señala que se aprovechan de la "situación de necesidad o vulnerabilidad de la víctima" o del "deseo de muchas chicas jóvenes de obtener más seguidores e ingresos". La promesa es siempre la misma: "ganar dinero fácil en poco tiempo".

El perfil que buscan estas redes es muy concreto: "chicas jóvenes", y si tienen una "escasa red de apoyo familiar, mucho mejor", apunta el sargento. Esta falta de un escudo social o familiar las hace más vulnerables. La pérdida de control sobre sus propios perfiles no es inmediata, sino el resultado de un "trabajo de persuasión fino, que poco a poco va anulando la voluntad de la víctima".

El miedo es el mecanismo de presión más eficaz Miguel Ruiz Sargento jefe del grupo de delitos contra las personas de Policía Judicial de la Guardia Civil de Navarra

Una vez dentro, salir es extremadamente complejo. "El miedo es el mecanismo de presión más eficaz", afirma Ruiz, y este puede manifestarse como miedo a perder ingresos, a represalias personales o familiares, o a problemas derivados de una situación administrativa irregular. Además, existe una gran dificultad para que las afectadas "se reconozcan a sí mismas como víctimas", sintiéndose culpables por haber dado ellas el primer paso.

Claves para identificar y prevenir el delito

Existen varios indicadores que pueden alertar de que una creadora de contenido está siendo coaccionada. El sargento Ruiz enumera algunos como cambios bruscos en el tono o en la personalidad, respuestas mecánicas, incoherencias en su biografía, un volumen de publicaciones "anormal" o menciones expresas sobre su aislamiento o falta de control sobre su propio dinero.

La investigación de estos delitos es un reto mayúsculo para las autoridades: "La trata en sí es un delito bastante invisibilizado, pero, cuando se comete en el entorno digital, mucho más", explica Ruiz. La capacidad de producir el contenido desde cualquier parte del mundo complica enormemente la labor policial, que depende en gran medida de la "denuncia de algún usuario o de la propia víctima".

La mayoría de creadoras de contenido obtiene ingresos inferiores a 200 euros mensuales Miguel Ruiz Sargento jefe del grupo de delitos contra las personas de Policía Judicial de la Guardia Civil de Navarra

Para prevenir estas situaciones, el agente de la Guardia Civil aconseja desconfiar de los anuncios que prometen ingresos fáciles y elevados: "La inmensa mayoría de creadoras de contenido obtiene ingresos inferiores a 200 euros mensuales", aclara, calificando de "quimera" las cifras de miles de euros. También advierte de que el contenido subido puede filtrarse y aparecer en otros sitios, y subraya la importancia de "no grabar contenido con el que no se sientan cómodas" y, sobre todo, "denunciar lo antes posible" cualquier tipo de presión.

Este fenómeno refleja cómo ha cambiado la prostitución con la llegada de internet. Según Ruiz, el cliente "ya no necesita desplazarse a un club de alterne y arriesgarte a que alguien te vea". Ahora, todo está a un "golpe de clic". Esta nueva realidad, concluye, hace que el control sea "mucho más complejo" y que la víctima de explotación sexual quede, finalmente, "más desprotegida".