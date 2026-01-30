El futuro de la vivienda ya está aquí: la compra de habitaciones se impone por necesidad

El mercado inmobiliario vive una tormenta perfecta con una alta demanda y una oferta cara y escasa, haciendo que la compra de una vivienda sea cada vez más complicada, especialmente para los jóvenes. Ante este panorama, ha surgido una nueva fórmula: la venta de habitaciones individuales. Comprar una habitación de 15 metros cuadrados en ciudades como Valencia o Granada cuesta de media entre 55.000 y 65.000 euros, mientras que en Madrid o Barcelona los precios pueden alcanzar los 100.000 euros.

Cómo funciona la compra de una habitación

Esta modalidad consiste en adquirir un porcentaje de una vivienda que da derecho al uso de una habitación de forma privada y a las zonas comunes. Según explica en su canal Oriol Valls, CEO y cofundador de habitacion.com, "cuando compras una habitación, estás comprando un porcentaje del inmueble". Este proceso se formaliza ante notario y queda inscrito en el Registro de la Propiedad, lo que convierte al comprador en "propietario real de un activo inmobiliario con todos sus derechos". Un contrato privado posterior establece las normas internas y la asignación de cada estancia.

Una de las claves del sistema es la financiación, ya que, según Valls, "los préstamos de las habitaciones son independientes". A diferencia de una hipoteca tradicional, si uno de los propietarios no paga, no afecta al resto. Además, si el propietario desea vender, la propia empresa se encarga de buscar un comprador, dando prioridad a los otros dueños y garantizando, en última instancia, la recompra de la habitación a precio de mercado.

Una tendencia por necesidad

El agente inmobiliario de Boende Servicios Inmobiliarios, Edgar Sánchez, compara en COPE esta fórmula con las antiguas multipropiedades vacacionales, con la diferencia de que "en vez de utilizar una semana al año toda la vivienda, utilizas todo el año una habitación". Sin embargo, Sánchez advierte que su auge no es una elección voluntaria: "No es una moda por gusto, es una tendencia por necesidad y empobrecimiento".

No es una moda por gusto, es una tendencia por necesidad y empobrecimiento" Edgar Sánchez Agente inmobiliario

El perfil del comprador es variado, desde gente joven que vive con sus padres hasta personas que, tras años de alquiler, ven que "lo que te costaba antes un piso entero, ahora te cuesta una habitación". Es el caso de Jezabel, de 41 años, se plantea esta opción como alternativa a la soledad: "Vivir solo no es tan sencillo. Puede ser una alternativa el hecho de compartir un espacio común con otras personas en las mismas circunstancias", explica.

señal de alarma

Para Edgar Sánchez, esta situación es una "señal de alarma gigante" que evidencia la crisis del sistema: "Cuando el mercado tiene que inventar fórmulas legales complejas para que la gente pueda tener un techo, significa que el sistema tradicional ha quebrado". El experto considera que esta opción, lejos de ser una solución habitacional digna, es una muestra de la precariedad provocada por la desaparición progresiva de la oferta de alquiler.

Cuando el mercado tiene que inventar fórmulas legales complejas para que la gente pueda tener un techo, significa que el sistema tradicional ha quebrado" Edgar Sánchez Agente inmobiliario

Sánchez vaticina que esta tendencia continuará, sobre todo en las grandes ciudades, si no se construye más vivienda. El futuro que dibuja es aún más preocupante. "¿Qué será lo próximo que veamos en venta? ¿Compartir una litera de una habitación?", se pregunta. "Viendo cómo está el tema, no creo que sea nada loco el empezar a ver alquiler de literas", sentencia.